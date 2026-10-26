Reabiertas las cuatro últimas carreteras que seguían cortadas en la Marina y la Safor tras el paso de la dana Adam

Imagen de archivo de zonas anegadas por el agua a causa de la dana Adam, a 20 de octubre de 2026, en Oliva, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro carreteras que aún permanecían cortadas tras el paso el pasado fin de semana de la dana Adam han sido ya reabiertas, según informa el 112 GVA con los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación.

Se trata de cuatro vías dependientes de la Diputació de València que afectaban a cinco tramos de circulación de las comarcas de la Marina Alta (Alicante) y la Safor (Vaencia).

En concreto son la CV-678 entre Pego y Playa de Oliva por inundaciones en dos tramos; la CV-683 en el tramo entre Font d'En Carròs y Oliva por desprendimientos; la CV-723 en la Travesía Els Poblets por la inundación y en Pego en el tramo del cruce entre la CV-715 y el acceso a la marjal, también por inundación.