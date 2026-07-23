Reabre al baño la playa de Puig-Val

Imagen de recurso de una playa en El Puig (Valencia) - COMUNITATVALENCIANA.COM

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La playa de Puig-Val de El Puig de Santa María ha sido reabierta al baño después de que los resultados del análisis realizado por Aguas de Valencia hayan confirmado que la calidad del agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas.

Así lo ha anunciado este jueves el Ayuntamiento, que precisa que la playa de Medicalia --donde también se prohibió el baño debido al vertido de aguas fecales-- continuará cerrada hasta nuevo aviso, a la espera de que los análisis constaten que la calidad del agua también es la adecuada en este punto.

Desde el consistorio subrayan que el resto de playas del municipio continúan abiertas al baño y funcionan con normalidad, de acuerdo con las indicaciones del servicio de salvamento y socorrismo y la señalización correspondiente según el estado del mar.

Los técnicos de la EPSAR, con la colaboración del personal de los ayuntamientos afectados, continúan trabajando en la zona para resolver completamente la incidencia.

El Ayuntamiento mantiene "un seguimiento permanente de la situación e informará por estos mismos canales de cualquier novedad y de la reapertura de la playa de Medicalia cuando sea posible", recalcan las fuentes municipales.