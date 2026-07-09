Reabre al baño la playa del Serradal de Castelló tras confirmar las analíticas parámetros normales

Playa del Serradal - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 9 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La playa del Serradal de Castelló, que fue cerrada al baño el pasado martes tras detectarse un vertido de coloración rojiza procedente de una conducción perteneciente al sistema del Sindicato de Riegos, ha reabierto hoy tras confirmar las analíticas realizadas parámetros normales, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento.

Así, las analíticas han confirmado que el agua es apta para el baño y que no hay presencia de E.coli ni de metales.

Según informó el consistorio, el vertido cesó inmediatamente tras su detección y comunicación al Sindicato de Riegos del Coto Arrocero. De la inspeccion realizada ayer, se constató que la pluma rojiza observada inicialmente había desaparecido completamente, que el agua presentaba un aspecto totalmente transparente y que el agua estancada junto a la salida del tubo del coto era totalmente transparente, mientras que se observó la presencia de depósitos rojizos sedimentados en el fondo, que se muestrearon para su análisis.