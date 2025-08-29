Reabren al baño la playa de la Albufereta en Alicante tras los análisis que avalan la calidad del agua

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha reabierto al baño este viernes por la mañana la playa de la Albufereta, cerrada este jueves tras detectarse en los análisis del Servicio de Calidad de Aguas de la Conselleria de Medio Ambiente "valores anómalos" en algunos parámetros. Ahora, las analíticas avalan la calidad del agua.

La administración autonómica, tras repetir los análisis, ha confirmado que los valores alterados por contaminación de origen residual han vuelto a la normalidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Además, Aguas de Alicante ha tomado hasta cuatro muestras en distintos puntos de la playa para realizar sus propias analíticas y los valores han resultado normales, "avalando la calidad del agua en la Albufereta". Por ello, el Ayuntamiento ha ordenado la reapertura de la playa al baño y, por tanto, vecinos y visitantes ya pueden acceder al agua "con todas las garantías".

Tras tener conocimiento el jueves a mediodía de la analítica, el servicio municipal de Medio Ambiente contactó con el Patronato Municipal de Turismo para que el servicio de Salvamento y Socorrismo izara la bandera roja de prohibición del baño que ya vuelve a ondear en verde 24 horas después.

Como medida adicional, el Ayuntamiento encargó a Aguas de Alicante la "inmediata comprobación" del funcionamiento de todos los elementos de la red de saneamiento y alcantarillado de la zona de Albufereta y se ha confirmado que no se han encontrado incidencias, averías o roturas en las redes de saneamiento municipales que pudieran haber causado este episodio de contaminación.

Además, desde Aguas de Alicante han constatado que "los sistemas de control y monitorización han funcionado con normalidad, sin detectarse niveles máximos en ningún bombeo, vertidos accidentales ni fallos en ninguna de las infraestructuras de saneamiento y depuración de la zona".

El equipo técnico realizó la supervisión e inspección "in situ" de todos los elementos que componen la red de saneamiento, incluyendo colectores, estaciones de bombeo, aliviaderos y conexiones, para "garantizar doblemente" el correcto funcionamiento del sistema y descartar cualquier posible incidencia.