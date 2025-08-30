Realizan dos rescates en helicóptero a un hombre que cayó de un kayak y a un senderista en Valencia y Alicante

Rescatan en helicóptero a un hombre que cayó de un kayak en El Poble Nou de Benitatxell (Alicante) - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ALICANTE

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Consorcios Provinciales de Valencia y Alicante han realizado este sábado dos rescates en helicóptero en diferentes poblaciones: a un hombre que cayó de un kayak en El Poble Nou de Benitatxell (Alicante) y a un senderista en la localidad valenciana de Villargordo del Cabriel.

El primer rescate ha tenido lugar en El Poble Nou de Benitatxell, concretamente en la cala los Tiestos, a las 10.56 horas. Un hombre de 46 años que navegaba en kayak ha volcado por el fuerte oleaje del mar y se ha golpeado contra las rocas.

El helicóptero A1, desplazado al lugar, ha trasladado al herido a la helisuperficie de Finestrat, donde esperaba un Soporte Vital Básico, que ha atendido al hombre, que presentaba contusión lumbar y lo ha trasladado al Hospital de la Marina Baixa, han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Por la tarde, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se han desplazado a Villargordo del Cabriel con el helicóptero V-990, el grupo GERA y una unidad de Bombers Forestals con autobomba para rescatar a una persona en la ruta de las Hoces del Cabriel.

El Consorcio de Valencia también ha movilizado el helicóptero V-990 con médico --junto con sargento de Alzira, el grupo de rescate GERA-- por la mañana a un incidente en una pista forestal de Llombai para atender a un ciclista que ha sufrido una caída y se ha lesionado. Sin embargo, finalmente la extracción aérea no ha sido necesaria y el herido ha sido trasladado con medios sanitarios de la Generalitat.

En este caso, el CICU también ha movilizado un Soporte Vital Básico, que ha atendido al hombre, de 53 años, quien presentaba traumatismo facial con pérdida de conciencia. Ha sido trasladado al Hospital de la Ribera.