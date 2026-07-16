Rechazadas las enmiendas a la totalidad del PSPV y Compromís a la ley de acompañamiento a los presupuestos

Archivo - El hemiciclo de Les Corts durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han rechazado este jueves en el pleno de Les Corts, gracias a la mayoría que suman ambos grupos, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y Compromís a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026.

En su intervención, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha denunciado que la ley de acompañamiento es “absolutamente injusta” y ha rechazado especialmente la prioridad nacional que defiende Vox para anteponer a los españoles en el acceso a la vivienda o ayudas de la Generalitat y cuya inclusión en la ley ha aceptado el PP.

Según ha advertido, este concepto supone convertir a los inmigrantes en “culpables” de la situación de los servicios públicos en la Comunitat Valenciana y "enfrentar a las clases trabajadoras" entre ellas. "El PP está asumiendo el marco de la extrema derecha", ha reiterado, para augurar que "esto tendrá consecuencias en el futuro".

Se ha preguntado "quién es el culpable" de la situación de la sanidad valenciana, si los inmigrantes o "el conseller que decide privatizarla para beneficiar a empresas privadas", y "quién es el culpable" de la crisis de vivienda, si los inmigrantes o "la concejal del PP en Alicante que se adjudica vivienda pública en Alicante", en alusión al caso del residencial Les Naus cuyas adjudicaciones investiga un juzgado.

Muñoz también ha criticado la rebaja fiscal "regresiva" incluida en esta ley, al considerar que beneficia a los más ricos y que supondrá una gran reducción de "160 millones de euros" de los ingresos de la Generalitat que perjudicará los servicios públicos.

En la réplica al PSPV, la diputada del PP Noelia Císcar ha sostenido que los socialistas no han aportado “ni un solo argumento” que justifique devolver al Consell la ley de acompañamiento, más allá de “mantras como bajar impuestos a los ricos” cuando esta reforma, según ella, “beneficia a las rentas medias y bajas”.

Ha negado que se eliminen controles en materia de vivienda y ha sostenido que la prioridad nacional supone tener en cuenta del “arraigo” que, ha reiterado, aplican “ayuntamientos socialistas” como el de Mislata. “Esta ley merece seguir con su tramitación para seguir con lo que los ciudadanos votaron hace tres años: un cambio”, ha insistido.

"CORTINA DE HUMO"

“Esta enmienda una cortina de humo para tapar sus vergüenzas”, ha acusado al PSPV, y ha recordado los años que lleva el Gobierno sin presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) y sin reformar la financiación autonómica.

Además, la ‘popular’ ha reprochado que los socialistas denuncien “bajadas de impuestos a los ricos” mientras tienen “joyas en sus despachos”, en alusión al expresidente Zapatero.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afeado al PSPV que presente “una enmienda de página y media que no enmienda nada, porque no propone nada”, y ha acusado a los socialistas de ser “racistas contra los españoles” y de querer “reemplazarles por los de fuera” con una regularización de inmigrantes “ilegal y masiva”.

En su turno de respuesta, el síndic socialista se ha dirigido a Llorca para afearle que esté “contento” después de que se haya introducido la “prioridad racista” en los presupuestos. Le ha advertido que “va a tener el dudoso honor de ser el primer ‘president’ que segregue por la raza”.

Y ha dicho al jefe del Consell: “Entiendo su situación de debilidad y su necesidad de presupuestos, pero, por favor, no permita todo, se lo pido como demócrata (...). Esto hay que pararlo”.

Durante la defensa de su enmienda a la totalidad, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha contrapuesto su modelo con el del PP y Vox y ha cargado contra el conseller José Antonio Rovira, el "más infame, mediocre y desesperante que nunca han conocido estas Corts", al que ha llamado "negligente" y ha reprochado la muerte del director del instituto de Cheste (Valencia) el día de la dana. Rovira ha respondido desde su escaño con un gesto golpeándose la cara.

"LA 'CABOTÀ' DEL PP"

"El debate va de prioridades, pero no de la falsa racista que la extrema derecha está incluyendo en los presupuestos con la 'cabotà' del PP", ha sostenido Baldoví, que también ha aludido al "ausente" jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, al que ha afeado que esté "más preocupado por ser el candidato del PP a las próximas elecciones" autonómicas. "Y para conseguirlo, necesitaba unos presupuestos para enseñárselos a su jefe de Madrid --Alberto Núñez Feijóo--", ha censurado, entre críticas al PP y Vox por "quitarle dinero a Cruz Roja para hacer un informe que fomente el odio" mediante sus enmiendas a las cuentas autonómicas.

"Han hecho igual que --el 'expresident' de la Generalitat Carlos-- Mazón, que hoy ha venido pronto a trabajar: tragar con todo lo que plantea Vox con el único objetivo de seguir en la sillita y conseguir el dedazo de Madrid", ha afirmado Baldoví, dirigiéndose al que fuera jefe del Consell, que este jueves ha seguido la sesión plenaria desde su escaño en la última fila de la bancada del PP. También ha lamentado que el "precio" lo paguen los valencianos por tener "un precandidato en vez de un presidente" y "un grupo de preimputados por su negligencia durante la dana en vez de un Consell".

En cuanto al resto de grupos, Noelia Císcar (PP) ha defendido la ley de acompañamiento, ha acusado a la coalición valencianista de "convertir sus falsos relatos en una auténtica telenovela" y ha expuesto los argumentos "tan abrumadores que desmontan sus mentiras" de la enmienda de Compromís. De hecho, ha llamado a Baldoví "actor sobreactuado y nada creíble", además de "pagafantas del sanchismo".

Y por parte de Vox, José Mª Llanos ha defendido la prioridad nacional para que los españoles "dejen de estar discriminados en su propio país", ha llamado "sainete" la enmienda a la totalidad de Compromís, ha reivindicado que los valencianos necesitan "unos presupuestos serios y una ley de medidas dirigida a su bienestar, a defender su presente y garantizar su futuro", mientras que ha abogado entre otras cosas por impulsar "más recortes a los subvencionados de siempre" y ha cargado contra la izquierda por sus "etiquetas de siempre". Asimismo, ha llamado a la coalición "parásito del PSOE".

"¿DAVID, QUÉ TE CONTÓ LA FISCAL?"

En sus respectivas intervenciones, tanto Muñoz como Baldoví han comenzado apelando al diputado de Vox David Muñoz, a quien este miércoles un micrófono abierto durante un receso de una comisión captó una conversación con su compañero de grupo Jesús Albiol. En un momento, David Muñoz comenta con Albiol una de sus intervenciones sobre una operación en Nules (Castellón) contra la trata de seres humanos: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". Además, en esa misma conversación critican a la diputada socialista Alicia Andújar, a quien se llega a tildar de "bruja".

"¿David, qué te contó la fiscal? ¿Por qué no lo compartes con los representantes del pueblo valenciano?", le ha preguntado Baldoví, que le ha exigido: "Cuéntalo". Mientras, Muñoz ha acusado a Vox de actuar "como la inquisición" al llamar "bruja" a Andújar y a todas las "mujeres valientes", tras lo que proclamado: "Larga vida a las brujas".