El reciente cierre de la comisión del bono consumo centra el debate en el pleno de la Diputación de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de la comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El reciente cierre de la comisión de investigación del bono consumo en la Diputación de Alicante ha centrado los reproches de PSPV y Compromís, dos de los tres partidos que están en la oposición, al equipo de gobierno, del PP, durante el pleno de julio de la institución provincial, celebrado este miércoles.

En la sesión, los 'populares', que cuentan con mayoría absoluta, han aprobado junto con la diputada de Vox, con 17 síes en total, la propuesta de conclusiones de la comisión. Por su parte, el PSPV ha votado en contra y el representante de Compromís se ha abstenido. El ejecutivo de Toni Pérez ha defendido la "transparencia" de la administración provincial, mientras los grupos de izquierdas han reiterado sus críticas y dudas sobre este programa.

En esa comisión solo compareció el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, único investigado en la causa judicial por los bonos, abierta inicialmente por un supuesto delito de estafa y/o fraude en subvenciones que la Policía cifró de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros.

El empresario fue detenido el 13 de marzo en el marco de estas pesquisas y ese mismo día quedó en libertad con cargos. Baño compareció, algo que es voluntario, a puerta cerrada en la comisión y reiteró su inocencia en la investigación que trata de determinar si hubo o no irregularidades en la gestión de este programa, que nació durante los años en los que Carlos Mazón, también 'expresident' de la Generalitat Valenciana, presidía la Diputación.

El cierre de la comisión se anunció después de que no comparecieran, tras haber sido llamados a hacerlo, los alcaldes de L'Alfàs del Pi y portavoz del grupo socialista en la corporación provincial, Vicente Arques; el de Elda y secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro; el de Alcoi y exportavoz de los socialistas en la Diputación, Toni Francés, y el exalcalde de Elche Carlos González.

PSPV: "ENTORNO DE MAZÓN"

En concreto, durante el debate político del punto relativo a la propuesta de conclusiones, el diputado del PSPV Raúl Ruiz ha afirmado que el bono comercio era "buena idea", pero ha aseverado que el "problema" fue "el modelo que diseñó el PP desde la Diputación de Alicante bajo la presidencia" de Mazón, con un "sistema opaco, disperso y carísimo" y que, a su juicio, acabó "ayudando una y otra vez al entorno" del expresidente de la institución provincial y de la Generalitat.

"Mazón decidió repartir el dinero y dejar que cada ayuntamiento se buscase la vida y esa decisión no fue una decisión menor. Esa decisión es el origen de todo, porque, al no centralizar la gestión, se abrió la puerta a contratos menores, a convenios opacos, a entidades intermedias, a subcontrataciones y a facturas que multiplicaban el coste del servicio", ha asegurado Ruiz.

El diputado socialista ha insistido en una cronología de hechos "increíble" y basada, según ha señalado, en que, en un primer lugar, la Diputación aprobó las bases del programa y que, posteriormente, Baño, "poquitos días después", llegó a la presidencia de la Cámara de Comercio, y ha agregado que "otros poquitos días después, concretamente dos semanas", se constituyó la empresa Nexo Retail y la institución provincial resolvió, "una semana después", las ayudas.

COMPROMÍS: EXPEDIENTES

Desde Compromís, su portavoz, Ximo Perles, ha justificado su abstención respecto a la propuesta de conclusiones definitivas en que, "si bien es cierto que de la investigación no se desprenden demasiadas evidencias" de "irregularidades propias, tampoco" cree "que sea una cuestión de flores" por parte de la Diputación y, en ese sentido, se ha mostrado crítico.

Perles ha aseverado que no se facilitaron los expedientes de justificación de subvenciones de los ayuntamientos y, respecto al calendario, ha acusado a la vicepresidenta primera de la Diputación y presidenta de la comisión, Ana Serna, de mentir parcialmente, ya que, según el portavoz de la coalición, "los diputados del PP en la comisión sí votaron en contra de las comparecencias propuestas por el grupo socialista" y quisieron "hacer desfilar a cargos" del PSPV, en referencia a los alcaldes que fueron llamados y no comparecieron. La vicepresidenta le ha replicado que los 'populares' "no" votaron en contra de la comparecencia de Mazón, sino del "orden".

Sobre la asistencia de Baño a la comisión, Perles ha abundado en que entiende que el empresario tiene derecho a no declarar, aunque ve una "incoherencia" en que quisiera venir y que, una vez allí, rechazara contestar preguntas.

De nuevo, Perles ha puesto el foco en las subvenciones para Alicante Gastronómica, tras lo que ha subrayado: "Entendemos que no ha habido voluntad de investigar ni de esclarecer cosas que pudieran ser susceptibles de algún tipo de irregularidad, sino una voluntad manifiesta de cerrar cuanto antes esta comisión".

VOX: "CIRCO PARTIDISTA"

También desde la oposición, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha indicado durante su intervención que la comisión de investigación sobre los bonos consumo "no ha tenido más fin" que "servir de titulares" al PSPV.

Asimismo, ha mencionado que los representantes socialistas en este órgano se marcharon para "no" escuchar la comparecencia de Baño y que "no" acudieron en la "siguiente convocatoria". "Esto, en definitiva, no es querer esclarecer hechos, es querer montar un circo partidista en un asunto judicializado", ha sentenciado.

PP: "ABSOLUTA TRANSPARENCIA"

Desde el equipo de gobierno, Serna, del PP, ha espetado al socialista Ruiz que, "por mucho que una mentira se repita 500 veces, no se va a convertir en verdad", y ha sostenido que "ha quedado meridianamente claro que todo se hizo con total y absoluta transparencia" por parte de la Diputación y "respetando siempre la autonomía local", ya que se daba el dinero a los ayuntamientos y cada uno de ellos "decidía cómo lo gestionaba".

Del mismo modo, ha dicho que los miembros del PSPV en la comisión del bono consumo "sí se han escondido", porque "no respetaron" la comparecencia de Baño, que acudió "de forma voluntaria", y "no acudieron a las dos siguientes comisiones", y cree que "en cualquier caso" quienes se amagaron fueron Arques, González, Francés y Alfaro, "que se negaron" a comparecer.

"Nosotros no nos negamos en ningún momento a que compareciera el señor Mazón o el señor Pérez, en ningún momento, pero como ustedes no respetan lo que se acuerda democráticamente", ha manifestado Serna, al tiempo que ha sostenido que "se votó un calendario de comparecencias".

La vicepresidenta de la Diputación y presidenta de la comisión ha reprochado igualmente a Ruiz: "Una pantomima, que, yo creo, fíjese, creo que no parte del grupo socialista, creo que parte de usted, no sé con qué objetivo".

Sobre que Baño, investigado, se negara a contestar a preguntas en este órgano, Serna ha replicado a Ruiz con "la negativa de contestar de la señora Gertrudis Alcázar", secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero e imputada en el caso Plus Ultra, "en la comisión de investigación del Senado", donde se acogió a su derecho a no declarar alegando esa situación.