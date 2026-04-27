Reciplasa garantiza la normalidad del servicio de tratamiento de residuos tras el incendio de su planta

Incendio en la planta de tratamiento - RECIPLASA

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La entidad pública Reciplasa garantiza la recogida y el tratamiento de residuos en los 46 municipios a los que presta servicio, pese al incendio registrado este domingo en su planta de tratamiento. Según ha informado su presidente, Sergio Toledo, el servicio se prestará con total normalidad gracias a una gestión "eficaz y coordinada" que ha permitido activar alternativas de forma inmediata.

Sergio Toledo, junto a la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, el cuerpo técnico de la entidad y el diputado de Bomberos, David Vicente, han coordinado esfuerzos para garantizar, desde el primer momento, que se garantice el servicio, desde las propias instalaciones de la localidad de Onda.

Toledo ha destacado que no hay que lamentar daños personales, ya que el incidente se ha producido en domingo, cuando la planta permanecía cerrada. Asimismo, ha subrayado la rápida respuesta y la colaboración institucional, en especial con el Ayuntamiento de Onda y su alcaldesa, Carmina Ballester, que han trabajado de forma conjunta desde el primer momento.

El presidente de Reciplasa también ha querido agradecer la intervención del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, cuyo operativo ha sido clave para controlar el incendio y evitar que afectara a la masa forestal del término municipal de Onda.

Del mismo modo, ha puesto en valor la colaboración de los distintos consorcios de residuos de la Comunitat Valenciana, que permitirán asumir y redistribuir las cerca de 500 toneladas diarias que habitualmente trata esta planta.

A pesar del incidente, Toledo ha insistido en que el tratamiento de residuos está ya garantizado para todos los municipios afectados, lo que permitirá mantener la normalidad en el servicio sin interrupciones para la ciudadanía. Por último, el presidente de Reciplasa ha convocado un consejo de administración urgente para este lunes, con carácter extraordinario, en el que se informará con detalle de lo ocurrido y de las medidas adoptadas.