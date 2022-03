Reconciliarse con el presente visitando el pasado: el IVAM exhibe la primera monográfica de Anna Boghiguian

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

'A veces, inesperadamente, el presente se encuentra con el pasado' es el nombre de la exposición de la artista Anna Boghiguian que albergará el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) del 10 de marzo hasta el 4 de septiembre. Se trata de una muestra que revisita el pasado a través de algunos de los mayores hitos históricos de expansión capitalista y del colonialismo para "descifrar la realidad y ayudar a reconciliarnos con ella".

La muestra, que se convierte en la primera exposición monográfica dedicada a la artista, de origen armenio pero nacida en El Cairo, ha sido presentada este miércoles en el auditorio Carmen Alborch a cargo de la directora del IVAM y co-comisaria, Nuria Enguita, y de la propia creadora.

El trabajo de Boghiguian mantiene "un compromiso con el mundo, entendido de la manera más extensiva posible", según ha explicado Enguita, para demostrar que "los tiempos del pasado no se agotan como pretérito, sino que reaparecen en el presente iluminándolo".

"Relata las historias de apropiación, extracción y abstracción capitalista, de aceleración y acortamiento de las distancias por la expansión colonial; y al hacerlo se demora en la malla de estos procesos, en el desorden", ha relatado la directora del museo.

Así, la muestra presenta la historia según la concibe la artista: "no como progreso, sino como una violencia estructural que tiene unas secuelas persistentes", en palabras de Enguita. Para ello, Boghiguian revive la historia de la Europa de los siglos XIX y XX, "esa que vuelve continuamente", y sus relaciones, a través de los conflictos ideológicos, los intereses geopolíticos y el abuso sobre la naturaleza.

ABEJAS, SAL Y ALGODÓN

La muestra 'Anna Boguiguian. A veces, inesperadamente, el presente se encuentra con el pasado' reflexiona sobre las consecuencias de determinados acontecimientos históricos y su el impacto en el presente, y lo hace a través de medios tan dispares como la escritura, la pintura, el dibujo, el collage o la instalación, formando "ensayos visuales, a modo de diarios autobiográficos".

El algodón, la sal y las abejas, son los principales elementos que utiliza Boghuiguian en las cinco salas que componen la muestra. De este modo, la artista recuerda la historia de la construcción del Canal de Suez como "punto neurálgico que explica el colonialismo" o como el algodón "contribuyó al progreso del mundo, pero configuró todo el sistema capitalista", según ha explicado la propia Boghuiguian.

Así, la extracción y el comercio internacional de materias primas, como el carbón el algodón o la sal, así como sus efectos en la sociedad y en la cultura han marcado algunas de sus series más punzantes que se podrán visitar, entre las que se encuentran 'Woven Winds. The Making of an Economy-Costly Commodities' (Vientos tejidos. La construcción de una economía: materias primas costosas), 'The Salt Traders' (los comerciantes de sal) o 'From the palace to the Ditch', (el palacio a la zanja), dedicado a la construcción del Canal de Suez.

Otra de las instalaciones más llamativas del recorrido está compuesta por más de 300 paneles de abejas que extienden su aroma de miel por la sala. La pieza pone la alerta en la gran mortalidad de las abejas en todo el mundo, que continúa sucediendo por el uso de pesticidas en la agricultura convencional de monocultivo, la contaminación atmosférica y el cambio climático.

La exposición es el resultado de siete años de trabajo, según explica Boghiguian, en el que el visitante podrá apreciar "la configuración de un mundo donde el pasado se reitera como patrón". Asimismo, en la palabras de Enguita, la "condición nómada" de la artista, que ha vivido largos periodos en India y ha viajado por todo el mundo, "configura decisivamente su trabajo".

UCRANIA "ES EL PASADO QUE EMERGE AHORA"

Boghighuian ha definido la vida como "un circulo vicioso" donde "si viajas al pasado llegas al presente a través de él". En este sentido, ha explicado que, pese a que el presente es "confuso y peliagudo", para "entender todo lo que pasa hoy hay que mirar al pasado".

Es en este momento de la presentación donde la artista ha hecho mención a la guerra de Ucrania, sobre la que ha apuntado que "es el pasado que emerge ahora". "Es una situación terriblemente injusta e inhumana, pero el mundo no es un lugar justo, no impera la justicia", ha añadido.

Por su parte, la directora del museo también ha querido acabar su presentación con un "pensamiento para Ucrania" y ha pedido "que la barbarie cese sobre la población sufriente".