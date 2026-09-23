El rector de UJI dice que hay que trabajar desde las administraciones para que llegue el 1% del PIB a las universidades

Acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades valencianas - GENERALITAT VALENCIANA

Llorca: "La Ley de la Ciencia, la Innovación y el Emprendimiento Científico se aprobará antes de finalizar la legislatura"

CASTELLÓ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, ha asegurado hoy que hay que trabajar desde todas las administraciones "para hacer posible esa inversión mínima del 1 por ciento del PIB a la que alude la Ley Orgánica del sistema universitario".

Lancis se ha pronunciado así durante el acto de apertura del curso académico 2026-2027 de las universidades valencianas, al que ha asistido el 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, entre otras autoridades.

Lancis ha recordado hoy al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que el acuerdo de financiación 2026-2029 que firmaron hace menos de un año la Generalitat y las cinco universidades públicas valencianas "da estabilidad y previsión para poder planificar", pero estas cantidades "solo dan cobertura a la prestación del servicio público básico". "Estabilidad sí, suficiencia para desplegar todas nuestas misiones, todavía no del todo: la base no es el techo", ha añadido.

"De cara a 2027, pido que se cumpla lo que se acordó, que se actualice la transferencia con los incrementos retributivos y con la compensación de los costes que nos impone la normativa y sobre los cuales no dedicimos", ha dicho el rector, quien también ha solicitado que se hagan efectivas aquellas partidas que el acuerdo prevé como posibles -las ligadas a objetivos y a nuevas necesidades singules, como la mejora de infraestructuras-.

Por otra parte, el rector ha manifestado durante su intervención la "consternación" de la comunidad universitaria por el asesinato de la estudiante de la Universidad de Granada Claudia Tacoronte en México, y ha maniestado la solidadridad de la UJI con la comunidad universitaria de Ceuta y con su población en general "ante la grave crisis humanitaria y de convivencia".

Lancis ha hecho referencia al calor de este verano y a los incendios, para destacar la "fragilidad del planeta y la obligación de encarar la sostenibilidad desde la evidencia científica"; y ha manifestado su "preocupación" ante el "conflicto" en la educación pública no universitaria, así como ante los informes "que alertan de cuestiones tan fundamentales como déficits de atención cognitiva, capacidad de comprensión lectoral o habilidades matemáticas".

"Invertir en la escuela pública no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer un país, y hacerlo exige un acuerdo amplio, un pacto social que esté por encima de los ciclos políticos y que ponga la educación, por fin, en el centro", ha dicho.

PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO

Así mismo, el rector ha recordado que la UJI aprobará en unas semanas el Plan de Acción de Gobierno, que tiene entre sus objetivos avanzar en la adaptación de instalaciones docentes y científicas del campus y en la sostenibilidad ambiental. También ha explicado que la UJI promoverá nuevas soluciones de alojamiento universitario asequible.

Lancis ha subrayado que la UJI trabajará por ser un campus más internacional e impulsará un observatorio de becas y reforzará los pregramas de prácticas y emprendeduría; planificará el relevo generacional del personal; consolidará el impulso institucional a la igualdad, la diversidad y la salud mental; y aprobará el marco institucional para incorporar la IA de manera pautada a la docencia, a la investigación y a la gestión.

Además, ha señalado que la UJI hará la oferta más atractiva con más dobles titulaciones y dobles titulaciones internacionales, más formación dual y una mejor interconexión con los ciclos de FP; y continuará impulsando la investigación y la innovación con recursos propios.

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha apuntado que, "hoy más que nunca", defiende una universidad que no solo dé titulaciones, sino que "cumpla su compromiso democrático: formar personas que piensen por sí mismas".

"Estamos viviendo un momento de inflexión en el sistema universitario, hay más personas estudiando en España que nunca, pero no son buenos tiempos para el sistema público universitario", ha manifestado la ministra, quien ha añadido que "la falta de recursos en muchas universades públicas hace que no puedan satisfacer la creciente demanda", ha lamentado.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

"Las familias se endeudan para que sus hijos puedan estudiar, y no existe la meritocracia ni la cultura del esfuerzo si no garantizamos la igualdad de oportunidades, y este es un retroceso -el de la igualdad de oportunidades- que una sociedad avanzada no se puede permitir", ha explicado.

Según ha subrayado Morant, desde el Gobierno de España defienden "un sistema universitario fuerte, plural y de calidad". "La financiación directa a las universidades públicas no ha parado de aumentar de forma muy notable en los últimos años, estamos haciendo una inversión histórica en becas y en investigación universitaria y estamos reforzando la universidad pública", ha aclarado.

La ministra ha pedido a las comuidades autónomas que traduzcan "el aumento que ha tenido de financiación por parte del Gobierno de España en un aumento de la financiación de las universidades públicas" y espera que pronto se pueda aprobar un nuevo modelo de financiación autonómico "que tanto nos habéis reclamado desde las universidades".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado en la UJI que el Consell tramitará la Ley Valenciana de la Ciencia, la Innovación y el Emprendimiento Científico de la Comunitat Valenciana con el objetivo de "aprobarla antes de que acabe la legislatura".

"Esta Ley, que se realizará con las universidades, permitirá dotar al sistema de reglas estables, menos burocracia y un marco que favorezca la transferencia y el emprendimiento científico", ha asegurado el 'president', que ha puesto valor todas las actuaciones realizadas en la actual legislatura para aportar estabilidad al sistema público universitario, entre ellas, el Acuerdo Plurianual de Financiación, y ha recordado que el Presupuesto de la Generalitat para 2026 consigna más de 1.097 millones de euros de transferencias corrientes a las universidades de la Comunitat Valenciana, un 33% más que en 2023.

Igualmente, se ha referido a la congelación de los precios públicos de matricula desde el curso 2023-2024, el programa Maria Goyri para incorporar 707 profesores ayudantes doctores, financiando íntegramente su estabilización antes de 2030, y a la gratuidad del primer curso universitario para los estudiantes que aprueben todas las asignaturas "sin que nadie tenga que hacer un solo trámite, una medida que recupera la cultura del esfuerzo y que beneficia a cerca de 20.000 alumnos".

Sobre las política de becas, ha incidido en el crecimiento del 67% hasta superar los 52 millones de euros anuales, garantizando que nadie se quede fuera por falta de presupuesto, e incluyendo por primera vez a los estudiantes de enseñanzas artísticas.

El 'president' también ha aseverado que "cuando los planes complementarios de I+D+i terminen sin que el estado garantice su continuidad, la Generalitat destinará 600.000 euros", al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España "la financiación estable que esos proyectos merecen".

El jefe del Consell ha explicado que todas estas medidas estarán ordenadas en el Plan 2030 de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico que se aprobará antes de que acabe el año, y que será el primero que tenga la Comunitat Valenciana desde 2015.