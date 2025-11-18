La rectora de la VIU defiende el valor de la ciencia y la innovación para afrontar los retos del futuro

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Eva Mª Giner Larza, ha defendido el valor de la ciencia y la innovación para afrontar los retos del futuro en el Acto de Apertura del Curso Académico 2025/2026, celebrado este martes, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

En su discurso, la rectora de la Universidad Internacional de Valencia ha avanzado que la atención a la inclusividad educativa y la equidad digital serán dos de los principales ejes del próximo curso. "Nuestro compromiso es situar los medios digitales bajo el signo de la inteligencia ética para dar respuesta a la realidad del alumnado, pero también a la de sus familias sin dejar a nadie atrás", ha destacado.

Para Eva Mª Giner Larza, la universidad "ha de estar presente en los temas de nuestro tiempo para participar en ellos y definir, desde la verdad del conocimiento, con autonomía y liderazgo, los movimientos o cambios que comienzan a vislumbrarse en nuestro entorno más próximo". "Como ejemplo, aquellos que tienen que ver con la igualdad, la inclusión y la diversidad, para así ser garantes y artífices del mundo de mañana", ha añadido.

Durante su discurso, también ha expuesto los ejes estratégicos a abordar en este próximo curso, entre ellos, la inclusividad educativa, la formación y acompañamiento al profesorado, el uso responsable de las nuevas tecnologías o la internacionalización del talento investigador. "Construir una sociedad inclusiva es responsabilidad de todos, y las universidades tenemos un importante papel al respecto", ha destacado.

En cuanto a la formación docente en relación a su desempeño profesional, Giner ha avanzado la implantación de un plan general para "el acompañamiento a nuestro profesorado en cuestiones relacionadas con las nuevas pedagogías docentes, el uso responsable de la IA generativa en al aula o el diseño y programación de contenidos en el aula", con el objetivo de "ofrecer una formación más personalizada, flexible y práctica a su realidad educativa.

En el ámbito de la investigación, ha subrayado el valor de establecer nuevas medidas de "atracción, estabilización y retención" de talento investigador con la finalidad de "fortalecer la internacionalización de los programas y proyectos científicos, con especial foco en Europa y Latinoamérica". "Con ellos vamos a promover la transmisión de conocimiento en las dinámicas e iniciativas de los colectivos y entidades colaboradoras de nuestra universidad", ha apuntado.

El acto ha contado también con la intervención de Dña. Mª Esther Gomez Martín, Secretaria Autonómica de Universidades de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, quien ha aludido a cómo "la VIU se ha consolidado como un referente en educación superior online, al combinar innovación, excelencia y acceso democrático a la universidad".

La representante del Consell ha incidido en el papel internacional de la institución, que reúne a más de 26.500 estudiantes de 87 nacionalidades, y ha valorado el impulso en investigación y la consolidación de su Escuela de Doctorado. También ha resaltado que más de 15.500 estudiantes finalizaron sus estudios el pasado curso.

En su discurso, ha enfatizado la relevancia de la colaboración público-privada entre la Generalitat y la VIU, cuyos retornos se destinan a políticas de ciencia y universidades: "La solidez de la VIU permite reforzar programas estratégicos como ValER y seguir atrayendo talento investigador a la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha destacado las principales iniciativas del Consell que benefician al estudiantado y profesorado de la VIU, entre ellas la Beca Manuela Solís, el programa GV-Talent, el Plan GenT2 y los mecanismos de colaboración para mejorar la empleabilidad y la transferencia de conocimiento.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA Y PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES

El Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025/2026, que ha tenido lugar en la mañana de este martes en el Palacio de la Exposición de Valencia, ha reunido a más de 200 representantes políticos, institucionales, castrenses, empresariales y del mundo de la educación y la docencia.

Todos ellos han aplaudido la lectura magistral de la Dra. Ana Rodríguez Martín, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de VIU, que bajo el título 'La belleza de la diversidad: Caminos hacia la educación inclusiva', ha defendido la inclusión educativa.

"Debemos repensar y determinar nuestro papel en esa construcción de sociedades más inclusivas porque tenemos a nuestro alcance las condiciones para que las distintas necesidades académicas y sociales de los estudiantes sean atendidas de forma integral", ha señalado la doctora.

Para la vicedecana de VIU, "la inclusión educativa es presencia, participación y aprendizaje. Un enfoque social y pedagógico que busca garantizar que todos los alumnas y alumnos, independientemente de sus necesidades, tengan acceso a una educación de calidad dentro de un entorno escolar igualitario" ha incidido.

Por eso, en sus palabras, "educar es clave; legislar también, pero la acción ciudadana, la cooperación entre docentes, familias, administraciones y entidades con las escuelas es fundamental en esta trasformación social". En este marco, ha defendido el papel de la escuela como "un espacio que debe cuidarse y dotarse de recursos, porque prepara para la vida y facilita el desarrollo integral de las personas".

"Porque la trasformación social va de la mano de la trasformación educativa, pero también el de la universidad como formadora de los docentes que crean esa escuela y esa sociedad inclusiva. Somos docentes, investigadores e investigadoras y formamos a profesionales de diferentes ámbitos, que impactan en la inclusión", ha proclamado.