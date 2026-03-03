La red troncal de hidrógeno atravesará 100 municipios de la Comunitat en cuatro tramos para conectar Cataluña y Murcia

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en un encuentro con el consejero delegado Enagas, Arturo Gonzalo. - GVA

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Enagás ha presentado este martes a la Generalitat el trazado de la red troncal que recorrerá 100 municipios valencianos para conformar gran parte del 'Eje Levante', que conectará Cataluña, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia y que estará formado por cuatro tramos: 31 kilómetros del tramo Tivissa-Salzadella entre Tarragona y Castellón; 127 del Salzadella-Paterna entre Castellón y Valencia, 73 del Paterna-Montesa, en Valencia; y 162 del Montesa-Cartagena, entre Valencia y Murcia. Esta red troncal transcurrirá en la mayor parte de su trazado en paralelo a la de gas natural.

El jefe del Consell se ha reunido con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, para analizar el Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la Red Troncal Española de Hidrógeno en la Comunitat Valenciana, ha informado la Generalitat en un comunicado. Al encuentro también ha asistido el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus.

El objetivo del mismo es explicar la infraestructura con información transparente, fomentar la participación activa de los territorios, resolver dudas y garantizar que el desarrollo de la red incorpore las mejores soluciones desde el punto de vista social y ambiental desde una fase "temprana", según ha informado la compañía en un comunicado.

Durante la reunión se han detallado las principales características de esta infraestructura estratégica, que contará en la Comunitat Valenciana con un amplio trazado y que será "clave" para impulsar su desarrollo energético, económico y sostenible.

Al respecto, el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, ha señalado que este Plan Conceptual de Participación Pública de la Red Troncal Española del Hidrógeno en la Comunitat Valenciana "va a permitir que tanto los municipios como las administraciones y los ciudadanos tengan un papel protagonista en su desarrollo, en una región tan estratégica para la cadena de valor del hidrógeno verde".

MUNICIPIOS

Concretamente, en la provincia de Castellón la red recorrerá 23 municipios: Almassora, Almenara, les Alqueries, Benlloc, Borriol, Borriana, Cabanes, Canet lo Roig, Castelló de la Plana, Xilxes, la Jana, la Llosa, la Pobla Tornesa, la Salzadella, la Torre d'en Doménec, les Coves de Vinromà, Moncofa, Nules, Sant Mateu, San Rafael del Río, Traiguera, Vilanova d'Alcolea y Vila-real.

En Valencia el trazado discurrirá por 54 municipios: Aielo de Malferit, Agullent, Albaida, Alberic, Aldaia, Alfarb, l'Alcúdia, l'Alcúdia de Crespins, Alzira, Antella, Benavites, Benimodo, Bétera, Bocairent, Càrcer, Canals, Carlet, Catadau, Cerdà, Chiva, Cotes, el Puig de Santa Maria, Gavarda, Godella, Guadassuar, la Granja de la Costera, Llombai, Llanera de Ranes, Loriguilla, Manises, Massamagrell, Montcada, Montesa, Montserrat, Museros, l'Olleria, Ontinyent, Paterna, Petrés, Picassent, Puçol, Quart de Poblet, Quartell, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Rotglà i Corberà, Sagunt, Sellent, Torrent, Torrella, Tous, Vallés, València y Xàtiva.

Finalmente, en Alicante atravesará las poblaciones de Agost, Albatera, Alicante, Alcoi, Alfafara, Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Castalla, Cox, Crevillent, Elche, Granja de Rocamora, Ibi, Onil, Orihuela, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro, Sant Vicent del Raspeig y Tibi. En total, suman 23 municipios en esta provincia.

EN PARALELO A LA RED DE GAS NATURAL

Esta red troncal transcurrirá en la mayor parte de su trazado en paralelo a la de gas natural y será "clave" para potenciar el desarrollo de los territorios y valorar la economía del hidrógeno.

La Comunitat Valenciana se integra así en "el mayor plan de participación pública de estas características desarrollado en España", que recorre 13 CCAA y más de 500 municipios.

El proyecto de los primeros ejes de la Red Troncal Española de Hidrógeno contempla el desarrollo de alrededor de 2.600 kilómetros de hidroductos. La economía del hidrógeno generará en España más de 32.000 millones de euros de PIB y contribuirá al mantenimiento de unos 81.000 empleos durante el desarrollo de la Red Troncal.

INFORMACIÓN "DETALLADA Y TRANSPARENTE"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado en un comunicado la importancia para la ciudadanía de "tener información detallada y transparente sobre esta iniciativa estratégica que discurrirá por nuestro territorio y que servirá para escuchar, dialogar y consensuar soluciones".

Llorca ha reafirmado la apuesta de la Generalitat por el hidrógeno verde en la Comunitat Valenciana, un "elemento clave" para la transición energética para garantizar "social y medioambientalmente el desarrollo, almacenamiento y suministro de esta energía".