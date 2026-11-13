Redit celebra su 25 aniversario reivindicando su papel como activo estratégico para la mejora de la competitividad

25 Aniversario De Redit - REDIT

VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit) ha celebrado este viernes su 25 aniversario con un acto conmemorativo en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que ha reunido a los principales representantes del ámbito empresarial, institucional y del ecosistema de innovación.

"Celebramos esta importante efeméride siendo los principales aliados estratégicos de las industrias y sectores productivos de la Comunitat Valenciana y, precisamente, esa enorme responsabilidad hace que nos esforcemos, más si cabe, por atender convenientemente, las demandas y necesidades de casi 15.000, anualmente", ha destacado el presidente de Redit, Fernando Saludes.

El acto ha comenzado con las intervenciones del presidente de la CEV, Vicente Lafuente; el presidente de Redit, Fernando Saludes, y el secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual. La jornada ha servido para reconocer los 25 años de trayectoria de una red que nació con el propósito de conectar y fortalecer las capacidades de los institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, así como para reflexionar sobre el papel de la innovación en el desarrollo económico y social del territorio, según ha explicado la red en un comunicado.

En palabras de Fernando Saludes: "El modelo valenciano es un caso de éxito, real, de colaboración público-privada. No ya por la creación de la Red, sino por la visión compartida y sinergias positivas que siempre hemos tenido con todos los equipos de IVACE+i y la Conselleria".

Saludes ha puesto en valor la estrategia València Innovation Capital, "de la que nos sentimos parte activa, y que está posicionando a València y a la Comunitat, en el contexto internacional", ha añadido.

El presidente de Redit ha puesto el foco en el trabajo de los once institutos tecnológicos que integran la Red --Aidimme, Aiju, Aimplas, Ainia, Aitex, IBV, Inescop, ITC, ITE, Itene e ITI-- y, especialmente, en los profesionales que convierten el conocimiento en soluciones aplicadas a las necesidades de las empresas.

Saludes ha expuesto que, desde 2016, 1.142,8 millones de euros han sido captados de programas nacionales y europeos para la Comunitat Valenciana gracias a los institutos tecnológicos de Redit. Además, los proyectos de I+D+i desarrollados han aumentado en 104,3%, así como las empresas asociadas, que lo han hecho en un 11,5%.

RETOS Y OPORTUNIDADES

También ha destacado la importancia de seguir reforzando la colaboración entre empresas, administraciones y universidades para afrontar desafíos como la transformación digital, la inteligencia artificial, la transición energética, los sectores de la defensa y el aeroespacial, la sostenibilidad y la autonomía tecnológica.

El acto ha contado con la mesa redonda 'Retos y oportunidades de la innovación como factor de desarrollo territorial', en la que han participado la secretaria general de la CEV, Inmaculada García; el catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mas, y el director general de Redit, Gonzalo Belenguer.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la conversación '25 años de Redit: pasado, presente y futuro de una historia de innovación colaborativa', protagonizada por Fernando Saludes y en la que se han recordado los orígenes de la Red, las personas e instituciones que contribuyeron a impulsar el modelo de institutos tecnológicos y las distintas etapas que han marcado su evolución.

GALARDONES CONMEMORATIVOS

La jornada ha continuado con la entrega de los galardones conmemorativos del 25 aniversario, con los que Redit ha reconocido a algunas de las personas e instituciones que han sido fundamentales en la construcción de esta trayectoria.

Entre los homenajeados se encuentran Damián Frontera, ex presidente de Redit, así como Bruno Broseta, director del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia, Julia Climent, concejala y tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, y Cristina del Campo, directora general de Ainia, tres profesionales cuya visión y trabajo como primeros directores de Redit, han contribuido a consolidar y posicionar la Red desde la dirección de Redit. También han recibido un reconocimiento los once institutos tecnológicos que integran Redit.

Asimismo, se ha distinguido a los más de 2.300 profesionales que trabajan en entidades del tejido empresarial; a la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, y a la concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, por su contribución al fortalecimiento del ecosistema innovador valenciano.