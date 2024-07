Una reflexión del concepto de la amistad protagoniza la nueva muestra audiovisual en Las Cigarreras de Alicante

ALICANTE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana presenta en la Caja Blanca, del Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, la muestra audiovisual 'Por encima de todas las cosas', una reflexión que gira en torno al concepto de la amistad.

El ciclo, compuesto por tres obras audiovisuales, se proyectará desde este jueves 18 de julio al 18 de octubre en la Sala Negre, de la Caja Blanca de las Cigarreras, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

La exposición, comisariada por Leticia Cano y Claudia Elies, aborda el vínculo de la amistad a través de los trabajos audiovisuales de tres artistas: Alice Dos Reis, Abel Jaramillo y Patricia Esquivias. Cada proyecto audiovisual cuenta una historia diferente e invita a pensar acerca de este vínculo, donde se mezcla el amor, los buenos sentimientos, el respeto o la ausencia de normas establecidas para cada relación de amistad.

Leticia Cano ha explicado cómo la amistad, hilo conductor de las tres obras audiovisuales, plantea una necesaria reflexión, ya que es "la menos institucionalizada de las relaciones". "No sabemos cómo dejarla, cómo darnos un tiempo, cómo prometernos para siempre. No hemos instituido una palabra escrita que certifique la amistad porque desborda todas las categorías. Nos preguntamos cómo ensayar y probar a hacer desde, y a través de, este vínculo", ha apuntado.

'See You Later Space Island', de Alice dos Reis, aborda la amistad a través de la historia de dos amigas. Por su parte, 'Jolonque', de Abel Jaramillo, se acerca al concepto través del método, desde el acercamiento. Por último, Patricia Esquivias en 'Cardón Cardinal' y 'A dónde irá veloz' acerca a la amistad desde el modo de contar.

El CMCV ha resaltado "la importancia de trabajar coordinadamente con los centros expositivos", en este caso el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante, para "llevar exposiciones de calidad a los centros contemporáneos de la Comunitat Valenciana y promover el trabajo de los creadores".

El CMCV comisaria desde 2020 el proyecto de programación expositiva Negre, para la sala audiovisual de la Caja Blanca del Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. En los últimos cuatro años, el equipo de comisariado del CMCV, junto con el equipo de coordinación de programación expositiva de Las Cigarreras, ha presentado 15 proyectos expositivos y ha llevado a cabo 3 ediciones de la convocatoria pública 'Scroll', dedicada a proyectos expositivos audiovisuales.