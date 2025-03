Regantes avisan en el Día Mundial del Agua sobre "una agricultura sin agricultores" ni "soberanía alimentaria"

Carlos Mazón reclama un Pacto Nacional del Agua y Pilar Bernabé se compromete a atender las peticiones en infraestructuras hídricas

VALÈNCIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva) ha lamentado este viernes, en una jornada con motivo del Día Mundial del Agua, que en los "próximos años" se van a experimentar problemas debido a una "agricultura sin agricultores" y "con menos tierra", al tiempo que ha advertido de la importancia de la "soberanía alimentaria" en un futuro en el que "solo comerán los que produzcan".

Así se ha pronunciado este viernes el presidente de Fecoreva, Pascual Broch, durante la jornada que ha celebrado la federación con motivo del Día Mundial del Agua, que se conmemora el sábado. Un acto en el que han participado también el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, además del director territorial de Cajamar, Jesús García, y expertos que han abordado la aplicación de la IA en la agricultura y el futuro de la alimentación.

En su discurso, Pascual Borch ha lamentado que "en los próximos años vamos a tener problemas, una agricultura sin agricultores, con menos tierra, menos superficie y con menos gente con la que vamos a tener que alimentar a más gente". Además, ha señalado que la dana ha dejado una "situación preocupante" para la agricultura valenciana.

El responsable de Fecarova ha afirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "nos ha puesto las pilas" y ha señalado que "nos encontramos en una encrucijada donde por desgracia en los próximos años solo comerán los que produzcan", porque "la soberanía alimentaria se ha escrito en mayúsculas".

A su juicio, "las grandes corporaciones agroalimentarias van a decidir qué cultivar en tu zona y dónde va a ir" esa producción. "Quien va a consumir pagará el precio que él quiera", ha advertido, antes de señalar que "el futuro pende de un fino hilo", pero que "mientras el hilo pende tenemos futuro".

Además, Broch ha subrayado que los regantes han implementado tecnologías en su trabajo como los satélites, las previsiones climatológicas o los análisis metagenómicos de suelo y de savia, pero ha señalado que se debe "dar un paso más" y aunar los avances de IA y digitalización que han aparecido en los últimos años y "lo han cambiado todo". Ha pedido "no hacerle asco a trabajar con la IA" porque va a "facilitar el trabajo". Ésta tiene que apoyar las "decisiones humanas", sin quitar empleos.

COMPROMISO DEL GOBIERNO CON LAS INFRAESTRUCTURAS

Por su parte, la delegada del Gobierno, en la apertura del acto, ha asegurado que atenderá "todas las peticiones" de las comunidades de regantes para el "restablecimiento de todo el territorio y de todas las parcelas gravemente dañadas por la dana", así como las peticiones en las zonas del sur que "siguen afectadas por la escasez del agua", para que "sigan mejorando todas las infraestructuras hídricas necesarias para garantizar el agua para siempre".

En ese sentido, Pilar Bernabé ha subrayado el objetivo del Gobierno "no pasa solo por reparar los desperfectos de la dana, sino por mejorarlos, hacerlos más resilientes, más sotenibles y garantizar el futuro de mañana".

Bernabé ha puesto en valor que el Ministerio de Agricultura ha llevado a cabo "una de las mayores movilizaciones de inversión para el campo" tras la dana, con más de 470 millones de euros, con 200 millones de euros en ayudas directas a agricultores. La delegada ha señalado que se han destinado 270 millones de euros "de inicio" para la recuperar caminos agrícolas, parcelas, acequias y parte del ciclo integral del agua.

Bernabé ha asegurado que para el Gobierno central "el agua no es un elemento arrojadizo para la rentabilidad política". "No podemos olvidar que tenemos retos de futuro que no nos permiten la discusión ni los negacionismos que están en auge", ha añadido.

MAZÓN RECLAMA UN PACTO NACIONAL DEL AGUA

Por su lado, el presidente de la Generalitat, en la clausura de esta jornada, ha reclamado un Pacto Nacional del Agua que "defienda la igualdad" y ha trasladado el compromiso de seguir reclamando "un gran acuerdo en materia hídrica" en España y ha puesto el ejemplo de las reglas de explotación del trasvase Júcar-Vinalopó.

Mazón ha reivindicado "lo que en justicia nos corresponde porque cumplimos con nuestra parte" y ha asegurado que la comunidad de regantes es "referente en España y Europa en la utilización eficaz y eficiente de los recursos hídricos" porque el 74% de la superficie de regadío cuenta con sistema de riego localizado que permite "aprovechar cada gota de agua".

Mazón ha avanzado que la Generalitat va a poner en marcha este año una "nueva línea de ayudas para la rehabilitación de balsas de riego" que estará dotada con 2,5 millones de euros. Además, ha anunciado que, en las próximas semanas, "se publicarán las bases para acceder a una nueva línea de ayudas de modernización por valor de 8 millones de euros provenientes de fondos europeos".

Además, ha destacado la inversión de 31,3 millones de euros en modernización de sistemas de regadío, la puesta en marcha "desde el primer día" de la reparación de infraestructuras de riesgo afectadas por las riadas con 9,5 millones y las ventajas fiscales y la rebaja en el impuesto de transmisiones patrimoniales para el sector.

Mazón ha entregado la medalla de Fecoreva al presidente de la Acequia de L'Or de València, Luis Blanch, quien en su discurso ha agradecido el trabajo de los gobiernos estatal y autonómico para reponer infraestructuras tras la dana, aunque ha advertido que "es un grave error que la administración pública tome decisiones" sin el "respaldo" de los regantes para la protección al medio ambiente. Blanch ha reivindicado la redacción de nuevo PORN y PRUG para l'Albufera.

INNOVACIÓN E IA

En el acto también ha intervenido el director territorial de Cajamar, que ha subrayado la importancia de un uso del agua "racional", "eficiente" y "cooperativo" y ha explicado que la entidad está reformando durante 2025 lsu centro experimental de Paiporta, con vocación de que el municipio se convierta en "un Sillicon Valley del agua".

Además, el responsable de innovación tecnológica de Hidraqua, Guillermo Mas, ha expuesto las posibles aplicaciones de la IA en la agricultura, como predecir la demanda de agua, estimar la humedad del suelo, optimizar el riego e identificar tipos de plagas, entre otras. El director del servicio de estudios de la fundación de grupo Cajamar, Ignacio Atance, ha advertido que la población mundial alcanzará su máximo antes de lo esperado, en 2050, pero a la vez disponemos de "mucho menos suelo y tierra cultivable que en el pasado".