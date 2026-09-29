Registran 23.000 firmas para pedir a Les Corts un plan integral de climatización de aulas: "No necesitamos parches"

El grupo promotor de la ILP 'Por unas aulas climatizadas' han registrado hoy en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana un total de 23.018 firmas. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederació Gonzalo Anaya y el grupo promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Por unas aulas climatizadas' han registrado hoy en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana un total de 23.018 firmas recogidas por las asociaciones de madres y padres de un centenar de centros educativos de la Comunitat Valenciana para "exigir un plan integral de climatización sostenible y confort térmico en los centros educativos públicos".

La recogida de firmas representa "una movilización de familias, asociaciones de madres y padres, equipos directivos, personas fedatarias y voluntariado que se han implicado en una iniciativa que quiere dar respuesta a las temperaturas extremas y a las deficiencias de climatización, aislamiento y ventilación que sufren numerosos centros educativos", han explicado los promotores de la acción.

La campaña ha contado con la participación de centros educativos y asociaciones de familias de municipios de las tres provincias, con una red de más de un centenar de personas fedatarias y voluntarias y la distribución de pliegos de firmas.

La ILP propone la aprobación de un Plan Integral Sostenible de Confort Térmico (PISC) que establezca una planificación estable, con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, uso de energías renovables, mantenimiento adecuado, transparencia y equidad territorial.

El grupo promotor reclama que la climatización de los centros no dependa de actuaciones puntuales ni de la capacidad de cada municipio, sino de "una política pública con recursos, calendario y garantías para toda la red educativa pública".

Con el registro de las rúbricas, la comunidad educativa pide que la iniciativa pueda ser debatida y votada en las Corts Valencianes y que el confort térmico se convierta en una garantía para el alumnado y para todo el personal de los centros educativos.

La Confederació Gonzalo Anaya ha coordinado la gestión de los pliegos, la organización de la red de personas fedatarias y voluntarias y los materiales informativos para facilitar la participación de las familias y de los centros educativos. Por su parte, han dado apoyo logístico y económico las asociaciones de Direcciones de Primaria y Secundaria y el AFA del IES Districte Marítim de València.

El responsable jurídico de la ILP, Rubén Pacheco, ha expresado su confianza en que "la Mesa de Les Corts impulse lo antes posible la tramitación de la iniciativa para que pueda llegar al debate y a la votación parlamentaria".

"ESCUELAS PARA AFRONTAR EFECTOS CAMBIO CLIMÁTICO"

"Necesitamos que la climatización integral y sostenible sea una realidad y no un parche. Reclamamos escuelas preparadas para afrontar las altas temperaturas y los efectos del cambio climático", ha proclamado.

La integrante del grupo promotor de la ILP y presidenta de Fampa València, Elisabet Garcia, ha aseverado que "estas firmas son la voz de muchas familias que reclaman unas condiciones dignas en los centros educativos".

"Es una reivindicación compartida por toda la comunidad educativa: necesitamos unas aulas climatizadas, sostenibles y preparadas para afrontar las temperaturas extremas", ha concluido.