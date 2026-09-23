Rego defiende el traslado de los menores migrantes de Ceuta a la Península: "Es imposible que se haga cargo sola"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ofrece declaraciones a los medios al finalizar su visita institucional a la población, tras recorrer La Gerencia, a 23 de septiembre de 2026, en Sagunt - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido el traslado a la Península de los menores migrantes no acompañados que accedieron a Ceuta en la entrada masiva de finales de julio porque considera resulta "imposible" que la ciudad autónoma "se haga cargo sola de este volumen de niños que hay ahora mismo en su sistema de acogida", al tiempo que ha apelado a la "solidaridad".

Pero, a la vez, ha señalado que hay que "hacerse cargo del dolor y del malestar de los vecinos y vecinas que viven en Ceuta", puesto que resulta "insostenible la situación".

No obstante, ha matizado que la manera de hacerlo "no es señalando a entidades sociales y a personas que son víctimas", sino "dando un espacio de acogida" en la Península. "Es decir, desinflamar la situación en Ceuta y traernos a la Península a esos niños y niñas", ha argumentado, en declaraciones a los medios este miércoles tras realizar una visita institucional a Sagunt (Valencia).

Esto último, ha apuntado, "no significa que de pronto un procedimiento se paralice", porque los administrativos "llevan su tiempo". "Un expediente no se resuelve en 15 días, un expediente de un menor requiere un periodo largo para lo que sea que suceda con carácter posterior", ha expuesto, por lo que ha defendido que estos "se pueden hacer perfectamente en la Península, porque sigue siendo el mismo territorio, somos el mismo país".

Por lo tanto, ha considerado que no existe "ninguna razón para que esto no se tramite directamente en un lugar de acogida digno" y para que también "se destensione la situación de Ceuta" al "dejar de haber tanta gente allí".

Paralelamente, ha defendido que a los niños y niñas se les preste "un trato digno, con derechos y con un sistema de acogida suficiente que les dé cobertura bien en los territorios". "Yo ya me he dirigido por activa y por pasiva al Gobierno de Ceuta, hemos puesto a disposición varias de las fórmulas que hay y depende de Ceuta dar el paso para la acogida", ha especificado.

54 MENORES REAGRUPADOS Y 300 EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN

Sobre los menores, la ministra de Juventud e Infancia ha concretado que, desde el pasado 1 de agosto, un total de 54 menores han sido reagrupados en la Península, mientras se tramitan otros 300 expedientes. "La reagrupación familiar es donde estén las familias, que puede ser en España, podría ser en otro país de la Unión Europea o puede ser en Marruecos", ha concretado. Cuando se trata de otro país, ha precisado, "lógicamente, el procedimiento es más largo". "Pero es una vía y es la vía siempre preferente", ha remarcado.

Por otro lado, ha mencionado que también existen "otro tipo de vías y marcos de colaboración, pero hay que recordar que siempre entre comunidades autónomas", porque "la tutela de un menor en situación de desamparo, la competencia, es de las CCAA, es de Ceuta".

Rego ha defendido también que el Gobierno de España está "habilitando los mecanismos para coordinar y que sea más rápido y eficiente y hemos puesto los recursos económico". "La ciudad de Ceuta tiene 90 millones de euros para la acogida y traslado de menores. Por tanto, la parte nuestra está hecha, la disposición está, las ganas de colaborar todas porque llevamos trabajando con Ceuta desde hace dos años y medio no es una colaboración nueva", ha reivindicado.

"Hemos sacado a 700 niños de Ceuta a lo largo del último año gracias a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por tanto, la voluntad del Gobierno está desde hace tiempo", ha añadido.

LA COMUNITAT ES UN "DESTINO OPORTUNO" PARA LA ACOGIDA

Paralelamente, la ministra de Juventud e Infancia ha considerado que la Comunitat Valenciana "por supuesto" es un "destino oportuno" en función de la capacidad de acogida en los centros de menores, que quedó "acreditada en el Real Decreto que se aprobó en junio" y que revela que la gestión "está muy lejos de tener una sobreocupación".

No obstante, ha indicado que todavía habrá "que ver también la voluntad del gobierno de la Comunitat Valenciana", al que ha acusado de estar "mucho más interesado en saber abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta". "La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del Gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo a niños. Eso es solidaridad. Lo demás es politiqueo", ha zanjado.