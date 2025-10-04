Rego, Oltra y referentes feministas alzan la voz contra el techo de cristal: "No solo hay techo, es todo un paisaje"

Seminario ‘Feminismo para avanzar en derechos y hacer país’, en la central de EUPV, a 4 de octubre de 2025, en València - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra; la coordinadora general de Esquerra Unida (EUPV), Rosa Pérez Garijo; la secretaria general de CCOO-PV, Ana García; la presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Anna Oliver, y la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, han alzado sus voces este sábado contra el techo de cristal, en el marco del seminario de EUPV 'Feminismo para avanzar en derechos'.

Durante su intervención en la mesa redonda 'Superando el techo de cristal en el País Valencià: obstáculos y soluciones de futuro', Rego ha defendido que "no solo hay techo de cristal, hay paredes de cristal, suelos pegajosos y acantilados de cristal. Es todo un paisaje construido por muchos siglos de patriarcado".

Así, ha afirmado que en la "carrera" de la igualdad "el origen es asimétrico". "Para las mujeres no son las mismas condiciones, las reglas del juego son patriarcales", ha remarcado".

"Competimos en desigualdad de condiciones, no partimos del mismo lugar. Vamos descalzas, nuestro carril no está asfaltado, está lleno de piedras que ponen mucha resistencia", ha insistido la titular de Juventud e Infancia, quien ha lamentado que "el patriarcado ha borrado a mujeres de la historia, sobre todo a las ingobernables".

Para Rego, los vectores emocionales necesarios para construir espacios políticos "son la empatía y el amor". Igualmente, ha afirmado que desde su Ministerio se trabaja para "construir política pública con la infancia y la juventud, y no solo para ellos, con una visión feminista".

REGLAS DEL JUEGO

Por su parte, Oltra ha afirmado que este encuentro "nace de la tesis doctoral de Rosa --Pérez Garijo--", en la que han participado "todas": "Quien quiera ver más cosas que las vea si quiere, pero estamos aquí por la tesis".

La exvicepresidenta de la Generalitat ha cuestionado los términos que "el propio feminismo ha formulado", ya que hablan desde la "verticalidad", lo que hace que "juguemos con sus reglas del juego: del patriarcado, de la oligarquía, del capitalismo".

En este sentido, ha aseverado que ella "no" está para jugar con estas reglas, sino para "reventarlas" en un momento histórico en el que "exhibirse como fascista parece que está de moda, ya no da vergüenza".

"Hace falta reventar las reglas, yo alguno --techo de cristal-- he roto y casi me rompo las venas haciéndolo", ha agregado, al tiempo que el feminismo "dominante" es el "blanco y de traje con chaqueta" y ha instado a "cuestionarlo", puesto que "utiliza la misma dialéctica que el hombre blanco". "No quiero la mitad de la tarta, no me interesa", ha recalcado.

Oltra ha expresado su "preocupación" ante el hecho de que "mujeres jóvenes lleguen a presidir sus países y les hagan dimitir, normalmente por cuestiones de su vida personal". "Aquí ponen a Isabel Bonig --expresidenta del PPCV-- de transición entre Fabra y Mazón", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "no" le "sorprende" la gestión de la dana por parte del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón: "Descubrí su calidad humana cuando me habló de Bonig y me dio vergüenza. Pensé ¿cómo tratas así a una mujer, compañera y encima al frente del partido? Ahí me hice una idea del personaje que tenemos desgraciadamente de 'president' de la Generalitat. Si hubiera sido un hombre, no habría hablado así en la vida".

Y ha añadido: "El hombre no puede ser solo objeto aliado del feminismo, tiene que ser sujeto de estudio y de transformación. En un mundo que cada vez es mas distopía hemos de contraatacar con la utopía".

"NO TIENEN LAS MISMAS POSIBILIDADES"

Asimismo, Pérez Garijo ha destacado que es "evidente" que las mujeres "no tienen las mismas posibilidades" que los hombres de ocupar "espacios de máxima responsabilidad": "Ellos los cogen como propios y se sienten más cómodos". Y, cuando las mujeres acceden, "tampoco lo hacen en las mismas condiciones de igualdad", ha sostenido.

En este sentido, ha detallado "diferentes escalones dentro del techo del cristal": "El nivel de exigencia no es el mismo, los hombres no aceptan igual la autoridad de las mujeres, determinadas características positivas en los hombres no lo son en las mujeres".

La coordinadora general de EUPV ha señalado que "muchos de los problemas para romper techos de cristal en España y en el País Valencià vienen determinados por el franquismo" cuando las mujeres "fueron criadas e instruidas para aceptar el rol que se les había impuesto".

Para Pérez Garijo, la corresponsabilidad es "fundamental" para "la igualdad efectiva". "Las mujeres tienen que ocupar espacios en todos los ámbitos, hace falta perspectiva de género en todos los sitios", ha recalcado.

"SE SIENTEN AMENAZADOS"

"O nos ponemos las pilas o retrocederemos todo lo avanzado en los últimos tiempos porque aquellos que han tenido toda la vida privilegios se sienten amenazados", ha advertido García, quien ha subrayado la "importancia" de realizar este tipo de actos.

La secretaria general de CCOO-PV ha indicado que, entre los obstáculos estructurales y culturales, están "las jornadas parciales por los cuidados, se minusvaloran tus acciones y opiniones constantemente, el paternalismo exacerbado, que te intenten dejar en ridículo".

Además, ha afirmado que las mujeres "somos hijas del patriarcado". Por ello, "algunas ponen piedras en el camino o intentan invisibilizar como compañeras, pero no lo suelen hacer con los hombres que dirigen". "Hemos avanzado mucho, pero tenemos mucho más que avanzar".

García ha precisado que, a nivel estatal, hay un 29 por ciento de presencia femenina en altos cargos de dirección, las mujeres directivas cobran casi un 13% menos que los hombres, y el 45% de mujeres nunca han ascendido en un puesto en su empresa.

"Es pesadísima la mochila que llevamos desde prácticamente que nacemos. Es extremadamente pesada y tenemos ya que empezar a quitar las piedras de esa mochila", ha resaltado, al tiempo que ha aseverado que "hay que ser irreverentes, no hay que conformarse".

TRABAJO "HORIZONTAL"

Por su parte, Oliver ha destacado que es la primera mujer que asume la presidencia de ACPV: "Parece que no había otra mujer que pudiera asumirla, lo que es absurdo".

"Todas empezamos a entrar en los sitios siendo vocales y, por tanto, perpetuábamos el estereotipo", ha apuntado, al tiempo que ha defendido el trabajo "horizontal" que lleva a cabo desde que es presidenta de la organización.

En esta línea, ha puesto en valor que, "por primera vez, confluyen lideresas al frente de sindicatos y entidades potentes del País Valencià". Oliver además ha afirmado que "existen esos hombres" que "no cortan las alas": "También poner en valor a esos que nos acompañan en un segundo plano".

"PELIGRO CONSTANTE"

Asimismo, Cardona, que ha comenzado su intervención condenado el "genocidio" en Palestina, ha lamentado que "ser mujer es tener un peligro constante por las diferentes opresiones globales".

"Las que estamos aquí representamos la lucha de todas las mujeres que nos han precedido. Eso también implica responsabilidad", ha defendido, al tiempo que ha añadido que es "responsabilidad" de su generación "facilitar que otras lo tengan más fácil". "Un futuro sostenible, la esperanza del mundo y la paz tiene cara de mujer. No lo dudéis", ha asegurado.

Cardona ha abogado por "solucionar los horarios laborales" de los sindicatos: "Esas reuniones que empiezan a las 19.00 horas y acaban a las 22.00 horas o esos congresos que duran todo el fin de semana"".

En esta línea, ha reiterado que "una decisión sindical no se puede llevar a cabo con una cerveza, no se puede planificar en un ambiente informal".