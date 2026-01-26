El regreso en dúo de los hermanos Pepicelli llega a Fundación Bancaja con el concierto 'Espejos deformantes'

Archivo - El regreso en dúo de los hermanos Pepicelli ofrece en Fundación Bancaja el concierto 'Espejos deformantes' - FUNDACIÓN BANCAJA - Archivo

VALENCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regreso en dúo de los hermanos Francesco Pepicelli (violoncello) y Angelo Pepicelli (piano), después de una ausencia de diez años de las salas de concierto con esta formación, se materializa en el nuevo proyecto 'Espejos deformantes', que PiCello Bros presentará el próximo viernes 30 en una nueva actuación del ciclo Concerts a la Fundació, organizado por Fundación Bancaja.

La cantabilidad de la 'Romanza' de Beethoven, conocida también por su uso en publicidad televisiva, encuentra su alter ego contemporáneo en la composición de Molinelli, un homenaje al ingenio creativo de Schnittke. En este concierto se reflejan, deformadas, la intensa y revolucionaria 'Segunda Sonata' del alemán y la cromática y angustiante del ruso en un juego de reflejos sorprendentes, y a la vez, desconcertantes.

El repertorio incluye las piezas 'Romanza en fa mayor op. 50' (trascripción de Friedrich Grützmacher) y 'Sonata en sol menor op. 5 n. 2', de Beethoven; 'Sonata en sol menor op. 65', de Chopin, y 'Presenze riflesse' (homenaje de Schnittke dedicado a PiCello Bros de Molinelli, detalla Fundación Bancaja.

Angelo Pepicelli, músico de cámara nato, ha actuado con el Dúo Pepicelli y el Trío Modigliani, que posteriormente se convertiría en el Trío Metamorphosi, presentándose en muchos de los escenarios más importantes del mundo (incluidos el Carnegie Hall de Nueva York, el Suntory Hall de Tokio y la Salle Gaveau de París), tras haber ganado premios internacionales de primer nivel como el Gui de Florencia.

Su actividad discográfica, inicialmente centrada en el repertorio italiano de los siglos XIX y XX, en los últimos años se ha centrado en la obra completa para trío de Beethoven y Schumann. Tras más de cuarenta años como profesor en Terni, ha impartido clases magistrales en otros conservatorios italianos y prestigiosas instituciones extranjeras en Austria, Polonia y Japón. También ha cosechado un gran éxito en el ámbito de la organización musical, principalmente con la Associazione Filarmonica Umbra, de la que ha sido presidente durante 20 años.

Francesco Pepicelli ha realizado giras como violoncello solista principal de la Orquesta Mahler bajo la dirección de Claudio Abbado. Ha tocado en el Concierto de Schumann dirigido por Daniele Gatti y ha logrado el premio del prestigioso Concurso Gui con el Dúo Pepicelli.

Atesora 40 años de dúo con su hermano Angelo, casi 20 años con el Trío Metamorphosi y 20 CD (los últimos siete para DECCA). Cientos de violonchelistas y estudiantes de música de cámara se han formado en su escuela en varios conservatorios italianos durante los últimos 35 años. Además, ha ofrecido más de mil conciertos de música de cámara por todo el mundo.

El concierto 'Espejos deformantes' tendrá lugar el viernes 30 a las 20 horas en Fundación Bancaja. La venta anticipada de entradas se iniciará este martes 27 a partir de las 17 horas en la taquilla.

El ciclo, que cuenta con la colaboración de Pavasal, continuará el viernes 13 de febrero con la actuación de la artista flamenca Sandra Carrasco.