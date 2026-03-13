Renfe aconseja adelantar el trayecto a la mascletà "ante la negativa del Ayuntamiento a garantizar la seguridad"

Archivo - Varias personas observan la mascletà - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Renfe recomienda a quienes deseen presenciar la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento de València que adelanten su hora de viaje y utilicen medios alternativos para acudir al centro de la ciudad, "dado que los trenes no podrán llegar a la estación del Nord por la negativa del Ayuntamiento a garantizar la seguridad ante la posibilidad de aglomeraciones".

Así lo expresa la empresa pública en dos mensajes publicados este viernes por la mañana en redes sociales, en los que recuerda que a partir de este viernes solo prestará servicio en las líneas C1 y C2 hasta la estación de Albal.

Además, Renfe asegura que tampoco puede ofrecer alternativas por carretera "por el colapso circulatorio y los numerosos cortes de tráfico, que también afectan a los autobuses de la EMT", la Empresa Municipal de Transportes de València.

Todo ello, a raíz de la polémica generada por la decisión adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà', desde el 13 hasta el 19 de marzo.