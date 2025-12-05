Renfe programa 174.000 plazas con destino y origen la Comunitat Valenciana para el Puente de la Constitución

Archivo - Imagen de archivo de varias personas en el andén para coger un tren a Madrid, desde la estación Joaquín Sorolla - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá 174.000 plazas con origen y destino la Comunitat Valenciana durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, cuyos festivos nacionales se celebran los próximos días 6 y 8 de diciembre, según ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado.

En concreto, el trayecto que lidera la oferta para viajar en los próximos días es el de València-Madrid, con 68.500 plazas, mientras que la oferta de trenes AVE y Avlo en la conexión Alicante-Madrid supera las 52.500.

Los pasajeros que viajen en el corredor València-Sevilla contarán con una oferta de más de 4.100 plazas y los que lo hagan en la relación Alicante-Madrid-Ourense tendrán casi 6.700, que se suman a las casi 11.000 plazas de trenes Alvia de la conexión Alicante-Madrid.

Para estos días, Renfe también ha programado casi 30.000 plazas en el Corredor Mediterráneo, que se añaden a las casi 1.300 del Intercity que une Madrid, Castelló y Gandia.

Los trenes de alta velocidad de Renfe, AVE y Avlo, conectan diariamente la Comunitat con Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Asturias. Así, Valencia está conectada cada día con Madrid (con paradas intermedias en Requena/Utiel y Cuenca) con 22 AVE y con ocho trenes Avlo; y con Gijón con dos trenes AVE con paradas intermedias en las ciudades de Segovia, Valladolid, Palencia, León y Oviedo.

También tiene dos conexiones diarias en AVE con Burgos con paradas intermedias en Valladolid, así como otros dos trenes AVE con Sevilla, con paradas intermedias en Cuenca Ciudad Real, Puertollano y Córdoba.

Por su parte, Alicante conecta con Madrid con 22 trenes AVE y cuatro Avlo diarios, y con León con dos trenes AVE cada día con paradas intermedias en Albacete, Cuenca, Madrid, Valladolid y Palencia.

La capital alicantina también está conectada con Ourense con dos trenes AVE diarios con paradas intermedias en Albacete, Cuenca, Madrid y Zamora. Así mismo, cuenta con dos conexiones AVE diarias con Málaga con paradas intermedias en Villena, Albacete, Cuenca, Madrid y Córdoba.

Por otro lado, Castellón conecta con Madrid con seis trenes AVE y con paradas intermedias en València, Requena-Utiel y Cuenca. La capital castellonense también conecta con Gijón con dos trenes AVE diarios vía València y Madrid y con paradas intermedias en las ciudades de Sagunto, Cuenca, Segovia, Valladolid, Palencia, León y Oviedo.