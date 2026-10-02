Renfe restablece la circulación de los servicios de Larga Distancia que enlazan la Comunitat Valenciana con Cataluña

Un tren de Renfe - RENFE

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha restablecido desde las 15.05 horas la circulación de los servicios de Larga Distancia que enlazan la Comunitat Valenciana con Cataluña. También se recupera la circulación de los trenes de Media Distancia entre Castellón y Vinaròs, tal como ha informado Renfe en un comunicado.

En cuanto al servicio de Cercanías de València, la compañía ha comenzado a recuperar el servicio desde las 07.10 horas de este viernes después de que fueran suspendidos ayer jueves a las 18.00 horas de forma preventiva debido al episodio de fuertes lluvias y a los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La reanudación de la circulación ha sido posible una vez finalizada la inspección de las infraestructuras ferroviarias mediante trenes exploradores por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y confirmadas las condiciones de seguridad para la circulación. Los trenes de la línea C2 València-Xàtiva-Moixent han comenzado a circular a las 07.10 horas.

Asimismo, a las 07.42 se ha reiniciado la circulación de las líneas de Cercanías C1 València-Gandía y C3 València-Buñol-Utiel. A las 08.02 horas, la línea C6 ha recuperado la circulación en el tramo entre València y Sagunto y desde las 13.02 horas se ha recuperado la circulación en todo el trayecto entre València y Castellón.

Esta información puede ser utilizada en su integridad o en parte sin necesidad de citar fuentes. Los trenes de Media Distancia con origen València y destino Alicante y Cartagena han iniciado su servicio a las 07.00 horas.

Por otra parte, durante la mañana de hoy se han establecido planes alternativos por carretera para cuatros trenes de Larga Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña (2 Euromed y 2 Intercity).