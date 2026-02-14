Renfe suspende por las rachas de viento los trenes en el Corredor Mediterráneo y entre Valencia y Castellón

Una pantalla informativa muestra dos trenes cancelados. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha suspendido por el temporal de fuertes rachas de viento los trenes en el Corredor Mediterráneo así como también entre Valencia y Castellón.

En su mensaje publicado en sus redes sociales, Renfe explica que, debido a los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana por rachas de viento fuertes y huracanados, el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón se encuentran suprimidos durante la jornada de este sábado.

Asimismo, Renfe ha habilitado cambios y anulaciones gratuitas para los trenes afectados por esta situación meteorológica adversa.