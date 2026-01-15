La reposición del colector Norte de Torrent desbloqueará la calle Barranco de l'Horteta, castigada por dana

Calle del barranco de l'Horteta - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) continúa avanzando en la reconstrucción de la calle Barranco de l'Horteta, en el barrio del Xenillet, una de las zonas más castigadas por la barrancada del 29 de octubre de 2024 provocada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Aquel día, la fuerza del agua y el lodo arrancó literalmente la calle, que desapareció por completo en varios tramos, dejando solamente la acera junto a un edificio de viviendas de la calle Nuestra Señora del Buen Consejo, inundando todo el parking del inmueble y provocando graves daños, con paredes de la planta baja rotas y accesos inferiores inutilizados, ha recordado el consistorio en un comunicado.

Ante la magnitud de los daños, el consistorio actuó "con urgencia" y formalizó un contrato de emergencia para la reconstrucción integral del talud y la posterior reposición de la calle. La intervención ha supuesto la reconstrucción total del talud mediante una gran escollera de roca, "una solución técnica que garantiza la estabilidad de la ladera del barranco del Poyo y refuerza la seguridad de la zona", han dicho. El coste de estas actuaciones será finalmente asumido a través de la subvención concedida por el Estado al Ayuntamiento de Torrent para hacer frente a los daños ocasionados por este episodio extremo.

Las obras, sin embargo, han estado condicionadas por un importante inconveniente técnico: la desaparición del colector Norte de Torrent en este tramo. Este colector, una infraestructura clave de saneamiento que discurre desde el Mas del Jutge hasta la depuradora de Torrent, debe ser repuesto en todo su trazado afectado. No obstante, su reconstrucción solo puede ejecutarse conforme se van rehaciendo los taludes del barranco del Poyo en el margen correspondiente al barrio del Xenillet.

Por este motivo, a pesar de que la reconstrucción del talud en el tramo comprendido entre la calle Barranco de l'Horteta y Sant Pancraci se encuentra muy avanzada, no es posible finalizar la urbanización de la calle sin la reposición previa del colector en ese punto. Desde el Ayuntamiento se ha informado de que la empresa suministradora de los materiales necesarios entregará estos elementos en breve, lo que permitirá reiniciar las obras el 26 de enero.

Esta planificación permitirá ejecutar de forma simultánea la reposición del colector Norte y la reconstrucción definitiva de la calle, evitando así tener que abrir de nuevo el viario en el futuro. Con el reinicio de los trabajos se completará la nueva escollera del barranco del Poyo, se instalará el colector de saneamiento y se ejecutará la nueva calle Barranco de l'Horteta con todos sus servicios municipales: calzada, aceras, alcantarillado, red de agua potable, alumbrado público, suministro eléctrico y fibra óptica. De este modo, también se recuperará el acceso a los garajes del edificio de viviendas situado al final de la calle, que quedó inutilizado tras la barrancada.

Además, el proyecto contempla una mejora urbana histórica para el barrio, ya que el consistorio está uniendo por primera vez las calles Barranco de l'Horteta y Sant Pancraci. Esta conexión se está realizando mediante el levantamiento del terreno con escollera, generando una continuidad viaria entre ambas calles que dan al barranco del Poyo y mejorando la accesibilidad y la integración del entorno.