Representante de Jupol denuncia "movilización tardía" e "incapacidad operativa" de la Policía Nacional en la dana

Archivo - Alumnos de la Escuela Nacional de Policía con escobas en una de las zonas afectadas por la DANA, a 6 de noviembre de 2024, en Alaquàs, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El representante de Justicia Salarial Policial (Jupol), Aarón Rivero, ha puesto el foco en la "incapacidad operativa de los mandos para dirigir" a la Policía Nacional durante la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024, y ha criticado la "movilización tardía" de este cuerpo y el "retraso en las órdenes" durante los primeros días de la catástrofe.

"Faltó liderazgo en la Policía Nacional, faltaron capacidades de despliegue en la Policía Nacional y lo que no faltó eran ganas de trabajar y servicio público por parte de los policías", ha señalado este martes, en su comparecencia durante la comisión de investigación de las causas de las inundaciones de la dana en Les Corts.

Rivero ha afirmado que con los avisos de la Aemet existentes "seguramente sí se hubiera podido reforzar aquellas plantillas" y "podríamos haber tenido más efectivos desde el primer momento en la calle".

Respecto al Cecopi y sus integrantes, ha señalado que "en una catástrofe tan grande como esta la obligación de todos es estar" y ha aseverado que le "llamó la atención que, habiendo un aviso como había, el jefe superior no estuviera en Valencia" y tardara "un día en venir".

Sobre si la Generalitat tenía que dar la orden para este despliegue como mando de la emergencia, ha señalado que "el Jefe Regional de Operaciones, el Jefe Superior, no necesita la orden de ningún mando para desplegar las personas que tiene bajo su mando en su ámbito territorial".

Rivero ha lamentado que la misma noche del 29 de octubre "no se movilizaron" efectivos de la Policía Nacional y que tampoco al siguiente "la Policía Nacional tampoco estuvo". Según el representante de Jupol, "en las primeras 72 horas no hubo movilización por parte de la Policía Nacional".

"Hubo una falta de movilización de todos los efectivos que podían haberse movilizado desde primera hora, tanto en las unidades de intervención, como Subsuelo, Guías Canino, todas las unidades especiales que las podíamos haber desplegado desde el primer momento, pero no se desplegaron", ha criticado.

"SE PUSIERON A DISPOSICIÓN TODOS"

El representante sindical ha señalado que la normativa obliga a las unidades especiales a actuar en caso de catástrofe natural y ha asegurado que desde el día siguiente de la tragedia los agentes "se pusieron todos a disposición de sus jefes operativos".

Rivero ha indicado que le "cuesta mucho entender cómo en otras circunstancias, en otras catástrofes como Filomena o el volcán de la Palma, las unidades de intervención o cualquier unidad especial se movilizara en cuestión de horas y aquí tardáramos tres o cuatro días en movilizar gente de fuera de Valencia".

A su juicio, "si se hubiera declarado el estado de alarma inicialmente, seguramente el Estado hubiera podido destinar muchísimos más recursos a la dana, no solo policías sino lógicamente todo tipo de recursos de los que dispone el Estado" y "seguramente si se hubiera dimensionado bien la catástrofe hubiéramos podido utilizar todos los recursos de los que dispone la Policía Nacional, que son muchos".

Rivero ha relatado que hubo "peticiones de movilización de toda España" pero que "al final, la única respuesta que teníamos de la dirección la dieron el día 4, el jefe superior de Valencia, que contestó que si queríamos ir de voluntarios, pues que nos apuntáramos en el 112 o adscribiros temporalmente a una de las ciudades donde tenemos demarcación", renunciado a "todo tipo de compensación, tanto económica como horaria". "Eso era lo que le importaba a la policía, que los policías que fueran a trabajar no cobraran ese servicio", ha aseverado.

Además, ha subrayado que los recursos de la Policía Nacional se podrían haber utilizado "de mil maneras" y que incluían bombas de achique y otros medios para localización de víctimas. Además, ha señalado que fue una "temeridad" que el "Es verdad que luego llegó la ayuda, que la gran movilización de efectivos fueron por parte de los compañeros de la Academia de Policía,

Con todo, el dirigente de Jupol ha señalado que la movilización de medios adicionales llegó el día 2 de noviembre y que, "de estos 2.500 agentes desplegados, 2.000 eran alumnos de la Academia de Policía, que no tenían ni formación ni preparación", lo cual ha calificado de "temeridad". También ha afirmado que "sí que había saqueos y había patrullas vecinales porque no estábamos nosotros".

GRUPOS

Desde los grupos, Verónica Marcos (PP) ha considerado "muy duro, muy grave y muy doloroso" el relato del representante de Jupol y ha acusado al Gobierno de España, particularmente al Ministerio del Interior, de "incompetencia y abandono político" por "no hacer nada". "Habían miles de policías preparados. Faltó Gobierno de España, así de sencillo", ha señalado, al tiempo que ha argumentado que el Estado "no estuvo donde tenía que estar" y ha censurado que no se movilizaron los recursos ni se activaron las unidades policiales. "Los valencianos no lo van a olvidar", ha advertido.

Mientras, José Mª Llanos (Vox) se ha mostrado "boquiabierto, ojiplático, patidifuso y muy triste" y ha asegurado que lo expuesto por Rivero, entre otras cosas que durante las primeras 72 horas tras la dana "no hubo una orden de movilización" para los policías , es de tal gravedad que exige "responsabilidades muy serias". Además, ha sostenido que si se les hubiera dejado actuar "se hubieran salvado vidas": "Nos dejaron a nuestra mala suerte. Nuestro Ejército estaba para irse a Marruecos pero no para salvar vidas en Valencia".

Por el contrario, Toni Gaspar (PSPV), que ha cargado contra el formato de la comisión, que "nace con un dictamen hecho", ha señalado que el "jefe de la emergencia ese día, según nuestras leyes, era el --entonces-- 'president' de la Generalitat", Carlos Mazón, "y como no estaba, su consellera" --Salomé Pradas--, al tiempo que ha sostenido que el 29 de octubre de 2024 hubo un "vacío de poder" en la Generalitat Valenciana que "reconoció todo el mundo", también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, le ha preguntado si le costa que desde la dirección de la emergencia hubo una petición al Gobierno de España para declarar la emergencia nacional.

Y Jesús Pla (Compromís) ha recalcado que la ley autonómica establece que, en caso de catástrofe, el Cecopi tiene como función coordinar la gestión y le ha preguntado, entre otras cosas, si el día de la dana había algún representante de la Policía Nacional en este órgano, si le consta que el cuerpo actuaba coordinado por la Generalitat y si le sorprende que Mazón "estuviera desaparecido durante toda la jornada". También ha cuestionado sobre una nota de prensa emitida por el Ministerio del Interior días después de la dana que informaba de que, a los 1.800 policías desplegados, a partir del 2 de noviembre de 2024 se añadieron 2.500 efectivos.