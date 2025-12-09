Requena será la Ciudad Española del Vino 2026

Archivo - Cuevas de la Villa de Requena - ACEVIN - Archivo

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin) ha elegido este martes, en su junta directiva del año, a la localidad que llevará el título de Ciudad Española del Vino 2026. Tras el análisis y la valoración de las propuestas presentadas, se ha concedido el título a Requena (Valencia).

Declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966, Requena posee una larga tradición vitivinícola que se complementa con otros importantes atractivos históricos, culturales y patrimoniales, que se podrán descubrir (o redescubrir) durante el próximo año a través de un completo programa de actividades que se dará a conocer próximamente. Requena forma parte de la Ruta del Vino Utiel-Requena, una de las 38 Rutas del Vino de España, detalla la organización.

La Ciudad Española del Vino es un título creado desde Acevin en 2023 para ampliar la promoción y el impulso de la cultura del vino en todo el territorio estatal. Se suma al resto de acciones de promoción y formación que la asociación realiza desde su creación hace tres décadas, como la marca Rutas del Vino de España.

Esta acción toma como referencia las instauradas en países como Portugal e Italia, miembros junto a España de la Red Europea de Ciudades del Vino (Recevin) desde donde se designa la Ciudad Europea del Vino, otro título por el que las ciudades españolas compiten cada tres años.

La convocatoria de la Ciudad Española del Vino tiene carácter anual salvo en aquellos años en los que corresponda a España acoger la Ciudad Europea del Vino, de manera que no exista competencia entre dos ciudades españolas durante el mismo año. La única ciudad que, hasta el momento, ha ostentado el título ha sido Cambados (Pontevedra) en 2024, pues durante 2025 España albergaba la Ciudad Europea del Vino, representada en este caso por Cariñena (Zaragoza).

Por otro lado, la junta directiva ha aprobado la incorporación de Ribadavia (Ourense) a la Asociación Española de Ciudades del Vino. La localidad orensana se une a esta extensa red de municipios que tienen en común la cultura y la economía basada en la vitivinicultura y desde la que se fomentan acciones de formación, desarrollo y promoción.

Ribadavia cuenta con una reconocida tradición vitivinícola que constituye un elemento central de su identidad histórica, cultural y económica. Capital histórica de la comarca del Ribeiro, está situada en el valle del río Avia, en un espacio delimitado por los ríos Miño y Arnoia. Su castillo y el impresionante barrio judío son solo algunos de los testimonios de la rica historia que envuelve a este lugar que fue capital del antiguo Reino de Galicia. Su conjunto histórico fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1947 por su valioso patrimonio monumental, histórico y arquitectónico.

ALICANTE Y UTIEL-REQUENA, ENTRE LAS RUTAS QUE RENUEVAN

En la sesión también se ha ratificado la renovación de la certificación de cinco Rutas del Vino de España que forman parte de la marca: Alicante, Almansa, Gran Canaria, Montilla-Moriles y Utiel-Requena.

Cada dos años, todas las rutas integradas en este club de producto pasan auditorías que evalúan la calidad y el mantenimiento de los requisitos exigidos en el 'Manual de producto de Rutas del Vino de España'. Este sistema, basado en la calidad y la complementariedad de la oferta público-privada, ha posicionado a Rutas del Vino de España como "referente del enoturismo", con el apoyo de la secretaría de Estado de Turismo y Turespaña.