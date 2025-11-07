Rescatadas cinco personas y dos perros por el incendio de una vivienda en Vinaròs (Castellón)

CASTELLÓ, 7 (EUROPA PRESS)-

Cinco personas y dos perros han sido rescatadas de una vivienda que se ha incendiado este viernes en Vinaròs (Castellón), según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos. Los tres hombres y dos mujeres han resultado afectados por inhalación de humo, han precisado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incendio ha afectado a una vivienda de un tercer piso en la calle San Pascual de Vinaròs. Hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos y una unidad de mando del parque Baix Maestrat; mientras que desde el CICU han desplazado una unidad del SAMU y dos unidades SVB.

Los bomberos han rescatado del interior de la vivienda incendiada a una persona con movilidad reducida y a un perro y del balcón a otras dos personas y a otro perro. Así mismo, han efectuado el rescate de otros dos ocupantes del cuarto piso, que se encontraban también en el balcón.

La vivienda incendiada ha sufrido daños provocados por el fuego en la zona del recibidor y en dos habitaciones, mientras que el humo ha afectado a toda la casa.

El CICU ha detallado que los servicios médicos han asistido a cuatro personas por inhalación de humo, tres hombres de 25, 53 y 75 años y una mujer de 71 años. Una quinta persona afectada, una mujer de 49 años, ha sido asistida por quemaduras de segundo grado e inhalación de humo.

Las cinco personas afectadas han sido trasladadas al Hospital Comarcal de Vinaròs.