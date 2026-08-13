Rescatadas dos personas a bordo de una tabla de paddle surf en el Morro del Toix, en Altea

Imagen del rescate - CRUZ ROJA
ALICANTE, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
Efectivos de Salvamento Marítimo de Cruz Roja en Altea (Alicante) han rescatado a dos personas a bordo de una tabla de paddle surf en la zona del Morro del Toix.
Ambas personas habían salido al amanecer, pero las condiciones del mar han arrastrado la tabla mar adentro, lo que ha impedido que puedan regresar por sus propios medios, según ha indicado Cruz Roja a través de un comunicado.
Gracias a que portaban un teléfono móvil, han podido alertar a los servicios de emergencia, que han acudido "rápidamente" en su auxilio y han procedido a su rescate. Posteriormente, han sido trasladadas al puerto Marina Greenwich de Altea.
Desde Cruz Roja han recordado la "importancia" de "extremar las medidas de seguridad en la práctica del paddle surf". Antes de salir al mar es "fundamental" consultar la previsión meteorológica y el estado del mar, llevar chaleco salvavidas, teléfono móvil protegido del agua y agua para mantenerse hidratado.
Asimismo, se recomienda informar a familiares o conocidos de la salida prevista, indicar la zona por la que se va a navegar y la hora aproximada de regreso. También es imprescindible respetar las zonas de baño y no alejarse demasiado de la costa.