Rescatadas tres personas tras incendiarse una embarcación pesquera entre Benicàssim y Oropesa (Castellón)

Rescatadas tres personas tras declararse un incendio en una embarcación pesquera - SALVAMENTO MARÍTIMO/X

CASTELLÓ 16 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Tres personas han sido rescatadas este mediodía después de que se declarara un incendio en una embarcación pesquera a unas 2,5 millas de la costa, entre los términos municipales castellonenses de Benicàssim y Oropesa del Mar, en la zona conocida como La Renegà, según ha informado la Guardia Civil.

El aviso se ha recibido alrededor de las 14.00 horas, cuando la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Castellón ha alertado de la presencia de una embarcación ardiendo en alta mar.

Tras llegar al lugar, los agentes han rescatado a las tres personas que se encontraban a bordo del arrastrero siniestrado. Uno de los pescadores ha sido atendido por los servicios sanitarios debido a la intoxicación provocada por el humo, ya que en el momento de la actuación el barco continuaba en llamas.

Hasta la zona se han desplazado efectivos de Salvamento Marítimo y bomberos para intervenir en la emergencia. El humo generado por el incendio ha sido visible desde distintos puntos del litoral.

Salvamento Marítimo ha informado es su cuenta de X que finalmente el buque se ha hundido.