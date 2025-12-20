Rescatado con helicóptero un hombre de 52 años herido en el Pico del Navajo - CONSORCIO PROVINCIAL

VALENCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado con helicóptero este sábado a un hombre herido, de 52 años, que se encontraba en el Pico del Navajo, cerca del municipio valenciano de Loriguilla.

Hasta el lugar, cuyo aviso se ha recibido a las 10.30 horas, se ha desplazado un grupo de rescate GERA con un helicóptero V-990 y un médico del Consorcio Provincial de Bomberos, según ha informado este cuerpo.

El equipo de rescate ha atendido al hombre herido, ofreciéndole las primeras atenciones médicas, para así, posteriormente, trasladarlo al Hospital La Fe.

Inicialmente también se habían movilizado por vía terrestre un coordinador forestal del Consorcio y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat, aunque finalmente solo han sido necesarios los recursos aéreos.