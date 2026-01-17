Rescatado un hombre accidentado en parapente en la ladera de la cala del Morro de Toix, en Calp

Imagen del rescate - CONSORCIO PROVINCIAL

ALICANTE, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre tuvo que ser rescatado durante la tarde de ayer viernes tras sufrir un accidente en parapente en una ladera de las inmediaciones del Morro de Toix, en Calp (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El herido quedó colgando de su parapente en una ladera escarpada y con una fractura abierta de tibia y peroné, por lo que accedieron dos rescatadores y un sanitario, que administró al accidentado analgesia, torniquete y férula.

Tras la primera atención médica de urgencia, remontaron al hombre con una grúa al helicóptero y lo evacuaron a la helisuperficie del Peñón, donde le esperaron servicios sanitarios, detallan las mismas fuentes.