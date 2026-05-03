Rescatado un menor de dos años tras quedarse accidentalmente atrapado en un vehículo en Aspe

Un agente rompe el cristal del vehículo - POLICÍA LOCAL ASPE

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Aspe (Alicante) ha rescatado en la mañana de este domingo a un menor de dos años que se encontraba accidentalmente atrapado en el interior del vehículo de su madre, con las llaves dentro.

El aviso ha sido recibido a través del 112 durante la mañana, en el que se ha alertado de la "angustiosa" situación. De inmediato, una patrulla de la Policía del municipio se ha trasladado al lugar para comprobar el estado del pequeño.

Ante la imposibilidad de apertura, los agentes han procedido a la fractura de una de las ventanillas con la finalidad de acceder al interior del vehículo, según ha indicado el cuerpo policial.

Gracias a la rápida intervención, el menor ha sido rescatado en perfecto estado y ha vuelto a los brazos de su madre. Los bomberos también se han personado en el lugar, aunque a su llegada el rescate ya había finalizado.

Desde la Policía Local de Aspe recuerdan la importancia de extremar las precauciones con los más pequeños, especialmente en situaciones cotidianas que "pueden complicarse en cuestión de segundos".