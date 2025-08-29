Rescatado un pequeño corzo del interior de un canal de riego en Fanzara (Castellón)

CASTELLÓ 29 Ago. (EUROPA PRESS) - -

Los bomberos rescataron este jueves un pequeño corzo que se encontraba en el interior de un canal de riego en la localidad castellonense de Fanzara.

Según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, fueron unos senderistas los que avisaron sobre la presencia del animal en el interior del canal.

El corzo, que se encontraba muy cansado, fue rescatado por una dotación del parque Espadà Millars. Posteriormente, cuando ya fue recuperando fuerzas, lo dejaron en libertad.