Rescatados un hombre y un perro en las proximidades de las Coves de Canelobre

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado a un hombre y su perro en la zona de El Cabezo, en las proximidades de las Coves de Canelobre, en el término municipal de Busot. - CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Consorcio Provincial de Alicante han rescatado a un hombre y su perro en la zona de El Cabezo, en las proximidades de las Coves de Canelobre, en el término municipal de Busot.

Sobre las nueve y cuarto de la noche del sábado, se recibió el aviso de la desaparición del varón y el can, por lo que se inició u dispositivo de búsqueda y rescate de montaña.

Tras la llamada de aviso, se comunica la situación al parque de San Vicente y al Grupo de Rescate en Montaña y también se movilizó el equipo de drones para dar apoyo en las tareas.

Durante la noche, el GER del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante localizó al hombre y al perro "en buen estado aunque exhaustos", explica el consorcio. El operativo se dio por finalizado a las cinco de la madrugada.