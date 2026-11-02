1130319.1.260.149.20261102183858 Rescatan a un caballo caído al estanque de Cullera - CPBV

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado este lunes por la mañana a un caballo que había caído al estanque de la localidad valenciana de Cullera.

El animal tenía dificultades para salir del agua, ya que resbalaba con las rocas. Los bomberos le han facilitado el acceso y han conseguido rescatarlo sin que sufriera ningún daño, informa el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso de la situación del animal se ha recibido a las 13.21 horas. Hasta el lugar se ha movilizado una dotación de bomberos de Silla, que ha colaborado junto con la Policía Local.