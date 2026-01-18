Rescatan a un ciclista de 52 años con parada cardiorrespiratoria en Tibi

1043622.1.260.149.20260118121436 Rescate de ciclista en Tibi, Alicante - BOMBEROS

ALICANTE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorsio Provincial de Bomberos Alicante han rescatado esta mañana a un ciclista de 52 años que sufría una parada cardiorrespiratoria. El hombre ha sido hallado en la Senda de Chirau, en Tibi (Alicante). Actualmente se encuentra estable.

El aviso se ha registrado a las 9.37 horas y, cuando han llegado los bomberos a la zona indicada, han aplicado al ciclista atención sanitaria con compresiones, haciendo uso de oxígeno hasta que ha comenzado a respirar y a fibrilar. Durante la reanimación, el ciclista ha salido de la parada.

Tras esta primera atención médica de urgencia, los efectivos le han evacuado hasta el parque de San Vicente (Tibi), donde le esperaban los servicios sanitarios y ha sido trasladado en un SAMU. La intervención se ha alargado hasta las 10.41 horas.

Para efectuar este rescate, el Consorcio de Bomberos ha hecho uso de un helicóptero Alpha 01 de rescate más la ayuda del Grupo Especial de Rescate (GER).