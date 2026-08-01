Rescatan a un ciclista tras sufrir una caída por un terraplén de unos 10 metros

ALICANTE 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un ciclista tras sufrir una caída en el nacimiento del río Rabosa por un terraplén de unos 10 metros, según ha informado este cuerpo de seguridad.
El incidente ha tenido lugar esta mañana, sobre las 10.25 horas, en el nacimiento del río Rabosa, en Petrer (Alicante).
El ciclista se cayó por un terraplén y sufrió un golpe en la cabeza y heridas de diversa consideración que hicieron imposible continuar su marcha, por lo que, dado lo difícil del acceso por tierra, se movilizó el helicóptero de rescate.
Una vez localizado al ciclista, se le dio una primera atención sanitaria y se le trasladó al Helipuerto de Elda, donde le esperaba un SAMU para su traslado al Hospital de Elda.
Por otro lado, también esta mañana, sobre las 11.30 horas, los bomberos han rescatado a un senderista de 53 años tras sufrir una caída de aproximadamente seis metros al resbalar mientras ascendía a la cima del Monte Ponoig, en el paso del cigarrí.
El afectado, que presentaba dolor en la pierna izquierda, fue trasladado y transferido a una unidad de SVB en la helisuperficie de Finestrat.