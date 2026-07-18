Rescatan un ejemplar de búho real en una balsa de riego en Monforte del Cid (Alicante) - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a un ejemplar de búho real en una balsa de riego en Monforte del Cid, cerca de la zona de la Font del Llop, que se encontraba en buen estado pero que no podía volar.

El rescata tuvo lugar este virnes por parte de bomberos del parque de Elda del cuerpo provincial, según ha informado este en sus canales de redes sociales.

El "precioso" ejemplar, han precisado los bomberos, se encontraba en buen estado, pero no podía volar. Finalmente, ha sido trasladado al centro de recuperación de especies, han detallado.