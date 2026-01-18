Rescatan a un escalador tras caer desde una altura de 10 metros en Callosa de Segura

Rescate del escalador - BOMBEROS

ALICANTE 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos Alicante han rescatado este domingo a un escalador en la via ferrata (única) de Callosa de Segura (Alicante) debido a que se ha desanclado accidentalmente y ha caído de un altura de unos 10 metros.

El aviso se ha registrado a las 14.36 horas y, cuando han llegado los bomberos a la zona indicada, han encontrado al hombre en estado grave, por lo que ha tenido que ser evacuado en helicóptero directamente al Hospital General de Alicante.

El escalador ha sufrido roturas en la pelvis, la pierna, fracturas costales y neumotórax. Además, tiene el fémur afectado y politraumatismos.

La intervención se ha alargado hasta las 16.19 horas. Para efectuar este rescate, el Consorcio de Bomberos ha hecho uso de un helicóptero Alpha 01 de rescate más la ayuda del Grupo Especial de Rescate (GER).