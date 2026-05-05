Rescatan con helicóptero a un anciano de 90 años tras caerse mientras subía al Penyal d'Ifac en Calp (Alicante)

Imagen de archivo de un helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este martes, con helicóptero, a un anciano de 90 años que ha sufrido un resbalón y se ha dañado la rodilla a unos 50 metros de la cima del Penyal d'Ifac, en Calp.

El cuerpo de seguridad ha recibido el aviso del suceso a las 12.16 y la intervención ha finalizado alrededor de las 14.00 horas, para lo que, además del vehículo aéreo, ha movilizado un grupo especial de rescate.

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos han explicado que el herido ha sido evacuado en la helisuperficie del Penyal, donde esperaba una ambulancia del Soporte Vital Básico (SVB), y ha apuntado que, "en términos generales", se encuentra "bien" de salud.