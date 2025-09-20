Rescatan en helicóptero a un hombre herido al caer con su parapente en Ibi (Alicante)

Rescatan en helicóptero a un hombre herido al caer con su parapente en Ibi - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado en helicóptero a un hombre que resultó herido al caer con su parapente en la sierra de Biscoy, en la localidad de Ibi.

Los hechos ocurrieron este viernes y los bomberos recibieron el aviso del suceso sobre las 18.35 horas. Hasta el lugar se movilizó el Grupo de Rescate en Montaña del CPBA, según ha indicado el Consorcio.

Dos rescatadores y personal sanitario del helicóptero Alfa 1 accedieron hasta el herido y, tras su estabilización, el hombre fue trasladado en camilla al helicóptero medicalizado Alfa-9 de la Generalitat.