Rescatan con helicóptero a un senderista octogenario tras quedar inconsciente en Relleu (Alicante)

Helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) ha rescatado con helicóptero a un senderista de 87 años tras quedar inconsciente en la zona de las pasarelas de Relleu, según han detallado fuentes del cuerpo de seguridad este jueves.

Los efectivos han recibido el aviso a las 12.48 y la intervención ha finalizado sobre las 13.33 horas. La actuación ha consistido en el rescate de este hombre que, al quedar inconsciente, ha necesitado la ayuda "urgente" del grupo de rescate.

En este sentido, los bomberos de la Diputación de Alicante han rescatado con helicóptero a este hombre y lo han evacuado a la helisuperficie de Finestrat, donde lo han esperado servicios sanitarios, según las mismas fuentes.