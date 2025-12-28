Rescatan en la Sierra de Bernia a una senderista tras sufrir un síncope - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE
ALICANTE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los Bomberos han rescatado a una senderista de 64 años que ha sufrido un síncope cuando se encontraba en la Sierra de Bernia, en el término municipal alicantino de Benissa.
Según detalla el Consorcio Provincial de Bomberos, sobre las 14:53 horas de este domingo se ha recibido el aviso de que una mujer había quedado desmayada e inconsciente durante unos 10 minutos tras notar un dolor en el pecho.
Por estos hechos, se ha activado el operativo de rescate con el helicóptero Alpha 01 y efectivos del grupo rescate de montaña (GER).
La actuación, que se ha dado por finalizada a las 16.37 horas, ha permitido rescatar a la senderista, a la que a la llegada de los bomberos se ha proporcionado un primer auxilio sanitario.
Posteriormente, ha sido evacuada al parque de San Vicente, donde aguardaban servicios sanitarios.