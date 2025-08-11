Rescatan a tres personas en dos rescates encadenados en cala Moraig y el Montgó

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado este lunes a tres personas en dos rescates encadenados en cala Moraig y en el Montgó. Mientras llevaban a cabo el primero, han recibido el aviso del segundo.

El primero de los rescates ha tenido lugar en la cueva de los peces de la cala Moraig cuando un hombre de 23 años se ha dislocado el hombro y no podía salir de entre las rocas.

El aviso se ha recibido a las 13.19 horas y hasta el lugar de los hechos se han movilizado un helicóptero de rescate Alpha 01, grupo rescate de montaña (GER), un furgón de salvamentos varioa (FSV) con un cabo y dos bomberos del parque de Dénia, según ha informado el citado organismo

Los rescatadores, una vez localizado el herido, han descendido con la doctora para realizar una primera atención sanitaria en la que han estabilizado y dado analgesia al joven.

En este instante, han recibido un aviso por un rescate en el Montgó, por lo que han remontado al hombre fuera de las rocas y se ha quedado con los efectivos del parque de Dénia, quienes lo han custodiado hasta dejarlo con los servicios sanitarios. Esta primera intervención ha finalizado sobre las 14.39 horas.

El helicóptero ha partido desde esta posición al segundo rescate, del que se ha informado al Consorcio sobre las 14.22 horas de este lunes.

En esta segunda actuación los bomberos han rescatado en la ruta amarilla del Montgó, en Xàbia, a dos senderistas de unos 20 años que sufrían deshidratación severa con mareos. Hasta el lugar se han desplazado, además del helicóptero de rescate, el grupo rescate de montaña (GER)

Una vez localizadas ambas personas, el rescatador y médico han descendido para su atención sanitaria "urgente" y las han estabilizado. En este sentido, han apuntado que el segundo senderista se encontraba "menos grave".

Ambos han sido sacados con arnés y triángulo de rescate, remontados con grúa al helicóptero y trasladados al parque de Dénia, donde les esperaba una ambulancia SVB.