Rescatan a tres personas en helicóptero en zonas de montaña de Fontanars dels Alforins y Buñol (Valencia)

VALÈNCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han rescatado este domingo a tres personas en helicóptero, en zonas de montaña ubicadas en Fontanars dels Alforins y Buñol.

El primero de los rescates ha sido a un ciclista de 65 años que se había caído y sufrido una lesión en la pierna mientras hacía una ruta en Fontanars dels Alforins.

El aviso se ha recibido a las 10.13 horas y se han movilizado sargento de Alzira, una brigada forestal BRIFO y rescatadores del grupo GERA con helicóptero V-990 del Consorcio con médico.

El hombre ha sido extraído inmovilizado con colchón de vacío con helicóptero hasta la helisuperficie de Alzira para transferirlo con los medios sanitarios.

Posteriormente, los bomberos han rescatado a dos personas de unos 25 años que hacían una ruta en un barranco en Buñol, donde a las 14.37 horas el Consorcio ha movilizado un dispositivo con GERA y helicóptero V-990 del Consorcio con médico, coordinador forestal del Consorcio y unidad de bomberos forestales de la Generalitat.

Una de las personas había caído por un terraplén, y ambas han quedado desorientadas y fuera de la ruta sin posibilidad de seguir. Las dos personas han sido extraídas vía aérea y transferidas a medios sanitarios en una zona segura en Buñol.