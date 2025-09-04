Rescatan en La Vila Joiosa una patera con 18 personas, con una embarazada y dos menores, y tres traslados al hospital

Archivo - Imagen de archivo de personal de Cruz Roja esperando una patera en el Puerto de Alicante. - CRUZ ROJA ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una patera con 18 personas a bordo ha sido localizada este jueves en La Vila Joiosa (Alicante). Entre ellas, había una mujer embarazada y dos menores. Tres de los arribados han sido trasladados a un centro hospitalario.

El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias de Asistencia Humanitaria a Inmigrantes en la Costa (ERIE AHIC) de Cruz Roja ha atendido a las 18 personas en el Puerto de Alicante, según ha indicado la organización humanitaria en un comunicado.

Entre las 18 personas, había 15 varones adultos y dos mujeres adultas, una de ellas embarazada). Además, dos son menores de edad --uno no acompañado y un niño de seis años acompañado de sus padres--.

Cruz Roja ha atendido a siete personas con heridas de diversa consideración, y se han efectuado tres traslados a centros hospitalarios, uno de ellos el de la mujer embarazada, debido a dolores abdominales.