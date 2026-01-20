La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 26,7% y la del Júcar hasta el 52,7% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo de un pantáno - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 0,6 por ciento en las últimas semanas, hasta el 26,7% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 52,7%.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este miércoles y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 304 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 239 hm3, pero por debajo de la media de la última década (330 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.499 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año se sitúa por encima de la media de 1.426 hm3, y también es superior a la de la última década (1.295 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 57,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 32.056 hm3 de agua, aumentando en la última semana en 191 hm3 (el 0,3% de la capacidad total actual de los embalses).

Por otra parte, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Reus (A) con 104,5 mm (104,5 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (82,2%); el Cantábrico Occidental (56,1%); el Miño-Sil (60,1%); Galicia Costa (72,7%); las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); el Duero (55%); el Tajo (60,8%); el Guadiana (61,6%); el Tinto, Odiel y Piedras (90,4%); el Júcar (52,7%); el Ebro (60,9%); las Cuencas internas de Cataluña (84,9%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (52,6%) y Guadalete-Barbate (51,5%).

Por debajo del 50% están las del Guadalquivir (47,3%) y las del Segura (26,7%).