La reserva hídrica de los embalses del Segura crece hasta el 48,6% y la del Júcar hasta el 65,7% de su capacidad

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses del Segura se ha incrementado un 1,2 por ciento en la última semana, hasta el 48,6% actual, mientras que la de los del Júcar ha aumentado hasta el 65,7%, un 1% más.

Así lo muestran los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) difundidos este martes y consultados por Europa Press.

En cuanto al Segura, cuenta con 554 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 1.140. Se sitúa por encima de la media del año pasado, que era de 257 hm3, y también de la media de la última década (352 hm3).

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar tienen en estos momentos 1.871 hm3, cantidad superior a la última semana, de una capacidad total de 2.846. En relación al pasado año, se sitúa por encima de la media de 1.565 hm3, y también es superior a la de la última década (1.406 hm3).

A nivel estatal, la reserva hídrica española está al 82,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.313 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 182 hm3 (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).

Por su parte, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Bilbao (A) - Bilbo (A) con 91,4 mm (91,4 l/m2).

Las cuencas que están por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (91,8%); el Cantábrico Occidental (86,9%); el Miño-Sil (85,9%); Galicia Costa (88,7%); las Cuencas internas del País Vasco (100%); el Duero (85,3%); el Tajo (81,2%); el Guadiana (85,7%); el Tinto, Odiel y Piedras (91,3%); el Júcar (65,7%); el Ebro (84,3%); las Cuencas internas de Cataluña (97,3%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (75%); las del Guadalquivir (83,6%) y las de Guadalete-Barbate (90,8%).

Por debajo del 50% solamente están las del Segura (48,6%).