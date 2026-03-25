Restablecida la normalidad en la Pista de Silla tras más de cuatro horas de colapso por unas obras

Retenciones kilómetricas en la V-31 a la entrada València y en V-30 por la avería de una grúa - DGT

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El retraso en los trabajos de instalación en un pórtico de señalización en la V-31 ha provocado en la mañana de este miércoles el colapso de la Pista Silla, en València, durante más de cuatro horas y la normalidad en la circulación no ha quedado totalmente restablecida hasta poco antes de las 11.00 horas, según ha informado la Dirección General de Tráfico.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dentro de las obras de mejora de la V-31, ha trabajado durante la noche para montar un pórtico de señalización que cruza las dos calzadas de la V-31. Sin embargo, se han registrado algunos problemas y varios retrasos ya que la operación constaba del ensamblaje de 6+2 módulos, y el izado y colocación con una grúa de 300 toneladas, según ha explicado fuentes de este departamento.

El pórtico se ha acabado de colocar sobre las 6.30, pero la retirada de la grúa ha sido muy lenta y no se ha podido levantar el corte de todos los carriles hasta pasadas la 9.00, una situación que desde el Ministerio califican de "absolutamente excepcional".

La consecuencia es que los 13 kilómetros de la Pista de Silla sentido Valencia han quedado colapsados al haber estado cortados dos carriles, mientras que el tráfico en sentido Alicante se ha desviado por la V-30.

Asimismo, también se ha visto afectada la V-30, que ha llegado a sumar 11 kilómetros de retenciones en sentido Puerto, y ha afectado también a la CV-36, con cinco kilómetros de tráfico lento.

Preguntada por estas retenciones, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha indicado que la actuación que se estaba realizando en la V-31 y que ha provocado esos problemas de tráfico "es una obra del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ha sufrido un retraso".

"Tenía que haber terminado a las 6 de la mañana", pero "no ha terminado a las 6 de la mañana", ha asegurado la primera edil, que ha añadido que desconocía las causas de ese retraso que "ha generado un colapso total".

La responsable municipal, que se ha pronunciado de este modo tras visitar los trabajos de conservación y mantenimiento de los puentes históricos de la ciudad de València, ha comentado que cuando el Ayuntamiento ha tenido conocimiento de esos problemas de tráfico ha preguntado "a la DGT --Dirección General de Tráfico--" sabiendo que esta "tenía una previsión notificada por el ministerio que se ha incumplido" porque la obra "a las 6 no había terminado".

"A partir de ahí, entiendo que habrá la correspondiente sanción por incumplimiento del horario", ha añadido María José Catalá. Asimismo, ha destacado que la Policía Local ha puesto en marcha "el operativo que se suele hacer cuando hay algún accidente o cuando hay alguna cuestión no prevista vinculada con el tráfico en la ciudad".

"ESTÁ EN OTRAS COSAS"

La alcaldesa ha apuntado también que tras conocer las retenciones registradas ha "entrado en el Twitter del ministro --de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente-- pensado que "seguro" iba a "tuitear" sobre esa cuestión y dar "explicaciones", pero ha señalado que no ha sido así. "Está en otras cosas. Pero bueno, suele ser lo habitual en el ministro, que no esté en estas cosas", ha agregado Catalá.

Tras ello, la primera edil ha manifestado que le "gustaría que estuviera" en estos temas Óscar Puente "porque todo nos iría muchísimo mejor".