Retrasos generalizados en cinco líneas de Metrovalencia por avería

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cinco líneas de Metrovalencia registran esta mañana, en el Día sin Coches, retrasos generalizados por avería, según ha informado la entidad en redes sociales.

Se trata, por una parte, de las líneas 1, 2, 7, que presentan retrasos por avería de una unidad. Así mismo, han registrado demoras las unidades de las líneas 4 y 8 por causas no concretadas.

Por otro lado, según ha informado Metrovalencia, se han suprimido los trenes de la línea 2 entre València Sud y Torrent Avinguda, mientras que la línea 7 funciona con normalidad.